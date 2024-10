Fognini eliminato a Shanghai, Paul avanza al terzo turno

Out Fognini

Fabio Fognini, numero 81 del ranking ATP, è stato eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista italiano, 37 anni, dopo aver superato il connazionale Luciano Darderi al primo turno, è stato sconfitto dallo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 6-1, 6-3.

Paul, testa di serie numero 11 e 13° nel ranking mondiale, ha dominato l’incontro fin dall’inizio. Il primo set è stato a senso unico: dal punteggio di 1-1, l’americano ha vinto cinque game consecutivi, concedendo solo quattro punti al servizio.

Nel secondo set, Fognini ha mostrato segni di miglioramento, soprattutto nel suo gioco di servizio. Il ligure ha espresso un tennis più propositivo, cercando soluzioni a rete e mostrando lampi del suo talento con il rovescio lungolinea. Tuttavia, non è riuscito a concretizzare le opportunità create, in parte anche a causa di alcune deviazioni favorevoli del nastro per Paul.

Il momento cruciale del match è arrivato sul 3-2 per Fognini nel secondo set. Da quel momento, l’italiano ha perso otto punti consecutivi, subendo un break a zero che ha praticamente segnato la fine dell’incontro.

Con questa vittoria, Paul pareggia il bilancio degli scontri diretti con Fognini (1-1). Il loro precedente incontro quest’anno si era svolto al Roland Garros, con un risultato simile a favore dell’americano.

Al terzo turno, Paul affronterà il vincitore della sfida tra il francese Arthur Rinderknech, numero 62 ATP, e il cileno Alejandro Tabilo, 23° nel ranking e testa di serie numero 19 del torneo.

ATP Shanghai Tommy Paul [11] Tommy Paul [11] 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 1 3 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Paul 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 T. Paul 🇮🇹 F. Fognini Punteggio servizio 324 200 Ace 7 0 Doppi falli 0 4 Percentuale prime di servizio 62% (26/42) 60% (30/50) Punti vinti con la prima 77% (20/26) 57% (17/30) Punti vinti con la seconda 81% (13/16) 35% (7/20) Palle break salvate 0% (0/0) 0% (0/4) Giochi di servizio giocati 8 8 Punteggio risposta 258 42 Punti vinti in risposta sulla prima 43% (13/30) 23% (6/26) Punti vinti in risposta sulla seconda 65% (13/20) 19% (3/16) Palle break convertite 100% (4/4) 0% (0/0) Giochi di risposta giocati 8 8 Punti vinti a rete 56% (5/9) 83% (5/6) Vincenti 17 10 Errori non forzati 16 33 Punti vinti al servizio 79% (33/42) 48% (24/50) Punti vinti in risposta 52% (26/50) 21% (9/42) Punti totali vinti 64% (59/92) 36% (33/92) Velocità massima servizio 215 km/h 198 km/h Velocità media prima di servizio 191 km/h 180 km/h Velocità media seconda di servizio 165 km/h 160 km/h





Marco Rossi