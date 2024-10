Sinner dopo la maratona con Alcaraz: “Ci spingiamo al limite, è un onore condividere il campo con lui” (con il video della finale)

Le aspettative che avevamo per questo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz erano alte, e non hanno affatto deluso. L’italiano e lo spagnolo hanno giocato una di quelle finali che saranno ricordate nel tempo. Forse non tanto per essere all’ATP di Pechino, solo un 500, ma per il livello di gioco in certi tratti dell’incontro e per la tensione vissuta nel tratto finale, con un Alcaraz che si è aggiudicato sette punti consecutivi nel tie-break del terzo e decisivo set.

Sinner ha offerto ancora una volta una prova di forza mentale, lasciando pochissimi spazi al suo massimo rivale. Nonostante abbia disputato una partita eccellente, ciò non è bastato del tutto per superare un Alcaraz il cui picco massimo di efficacia è praticamente imbattibile.

Partita più lunga nella storia del torneo

“È sempre bello far parte di questo tipo di incontri. Sono deluso perché non è andata a mio favore, ma questa finale avrebbe potuto essere di chiunque. Oggi non era la mia giornata. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti. Sono orgoglioso della settimana che ho fatto, arrivando in finale. Questo è un posto dove adoro giocare. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo.”

Cosa trae di positivo da questa finale in vista di Shanghai

“Shanghai è un torneo completamente diverso. Spero di poter prendere ritmo rapidamente lì. Avrò un primo turno difficile e gli esordi sono sempre duri in questi tornei. Questa settimana è iniziata in un modo ed è finita in un altro. Ci sono cose in cui posso migliorare. Cercherò di lavorare su questo, per diventare un giocatore e una persona migliore. Non smettiamo mai di lavorare. I tre set di oggi sono stati molto duri fisicamente. È stato un incontro lungo. Il terzo si è deciso per minimi dettagli.”

Rivalità con Alcaraz

“È sempre fantastico incontrarmi con lui perché ci spingiamo al limite. Partite come questa mi servono per vedere cose in cui devo migliorare. Non solo con lui, questo mi succede anche con altri giocatori. È bello condividere il campo con lui. Credo che anche i tifosi lo apprezzino. Le partite, di solito, tendono ad essere lunghe, molto fisiche, con molti punti di svolta per entrambi. Mi sento privilegiato e onorato di condividere il campo con lui. Entrambi abbiamo cercato di vincere oggi e siamo stati molto concentrati su ogni punto, mantenendo un grande atteggiamento in campo, questo fa sì che i nostri duelli siano sempre interessanti.”

Cosa è successo nel tie-break finale

“Queste cose succedono. Ero avanti 3-0, ho servito bene, ma la palla ha toccato la rete. Se mi fossi portato sul 4-0, le cose sarebbero state diverse. Non c’è bisogno di parlare di certi punti. Credo che lui abbia giocato molto bene sul 3-0 e 3-1, poi ha servito molto bene sul 3-2. I margini sono molto piccoli. Nei tie-break, i margini sembrano più grandi di quello che sono. Bisogna accettarlo. Bisogna continuare a lavorare. Ho vinto molti tie-break ultimamente, ma questo mi è sfuggito.”

Dove colloca questo incontro nella sua rivalità con Carlos

“Difficile dirlo. Ogni partita ha il suo momento. È complicato metterla in una classifica. Sicuramente nella Top 3 o Top 5. Un tie-break finale è sempre duro. Abbiamo già avuto molti duelli in passato, nonostante siamo così giovani. Sono felice di vivere nuove esperienze e cercare di crescere. A volte si vince, a volte si perde. Così è lo sport. Ci sono alti e bassi. La mia stagione sta essendo molto costante. Cercheremo di continuare a lavorare per il finale di anno. Shanghai è molto importante per me perché è solo la seconda volta che lo gioco e non sono ancora arrivato ai turni finali. Cercherò di concentrarmi e finire la stagione in modo positivo.”