Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Giovedì 03 Ottobre

STADIUM COURT – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Yoshihito Nishioka vs [WC] Yi Zhou

2. Christopher O’Connell vs Matteo Berrettini

3. Zhizhen Zhang vs Zizou Bergs (non prima ore: 12:30)

4. [WC] Stan Wawrinka vs Giovanni Mpetshi Perricard

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Miomir Kecmanovic vs Rinky Hijikata

2. Jakub Mensik vs Pedro Martinez

3. Pavel Kotov vs [Q] Yosuke Watanuki

4. Aleksandar Kovacevic vs [Q] Terence Atmane

GRANDSTAND 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. David Goffin vs James Duckworth

2. Tallon Griekspoor vs Facundo Diaz Acosta

3. [Q] Beibit Zhukayev vs Roman Safiullin

4. [Q] Mattia Bellucci vs [LL] Billy Harris

COURT 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Jaume Munar vs Hugo Gaston

2. [Q] Li Tu vs Marcos Giron

3. [Q] Ramkumar Ramanathan vs Alexander Shevchenko