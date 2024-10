Shapovalov supera Sonego in una battaglia di tiebreak a Shanghai

Out Sonego

In un incontro caratterizzato più dall’intensità che dalla brillantezza tecnica, Denis Shapovalov ha avuto la meglio su Lorenzo Sonego nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il canadese si è imposto con il punteggio di 7-6(5) 7-6(8), dimostrando una ritrovata solidità nei momenti cruciali del match.

L’avvio sembrava sorridere all’azzurro, che sfruttando alcune seconde di servizio dell’avversario, riusciva a portarsi sul 3-1. Tuttavia, Shapovalov ha saputo reagire, trovando una maggiore continuità negli scambi e recuperando lo svantaggio. Il set si è così protratto fino al tiebreak, dove l’ex numero 21 del mondo ha fatto valere la sua superiore qualità nei colpi da fondo, chiudendo per 7 punti a 5.

Il secondo parziale ha visto entrambi i giocatori più solidi al servizio, con poche opportunità concesse in risposta. Il momento di svolta sembrava essere arrivato nell’undicesimo gioco, quando Sonego ha accusato un calo al servizio, concedendo il break a Shapovalov. Tuttavia, come spesso gli accade nei momenti di tensione, il canadese ha commesso alcuni errori gratuiti, permettendo all’italiano di rientrare immediatamente in partita.

Il tiebreak decisivo è stato un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. Shapovalov, dopo aver sprecato tre match point, è riuscito a chiudere al quarto tentativo con un coraggioso serve and volley, preceduto da uno scambio di altissimo livello. Il punteggio finale del tiebreak, 10-8, riflette l’equilibrio e la tensione di un finale al cardiopalma.

Per Shapovalov, questa vittoria rappresenta un importante segnale di crescita, soprattutto nella gestione dei momenti chiave del match. Il canadese, noto per i suoi alti e bassi, ha dimostrato una maturità inedita, che potrebbe rivelarsi decisiva nel prosieguo del torneo.

Dall’altra parte, Sonego esce a testa alta da un incontro che avrebbe potuto prendere una piega diversa con un po’ più di fortuna nei momenti decisivi. L’azzurro ha mostrato sprazzi del suo miglior tennis, ma non è riuscito a mantenerli con la continuità necessaria per avere la meglio su un avversario del calibro di Shapovalov.

ATP Shanghai Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 7 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Marco Rossi