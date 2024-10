Masters 1000 Shanghai: Nardi gioca un buon primo set, poi cala e subisce la rimonta di Muller

Un buon primo set è troppo poco per invertire l’inerzia di un periodo tutt’altro che positivo. Luca Nardi esce di scena all’esordio del Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Alexandre Muller per 4-6 6-1 6-1. Il pesarese è partito con buon piglio, giocando con discreta qualità e intensità il primo parziale, dove è andato subito in vantaggio di due set, sfruttando anche gli errori del francese. Purtroppo la reazione di Muller è stata veemente: fin dal primissimo game del secondo set ha iniziato a colpire con molta più forza e aggressività, avvicinandosi alla riga di fondo e prendendo il comando delle operazioni. Nardi lì si è eclissato, non è mai riuscito a trovare una contro reazione e ha ceduto quasi di schianto. Appena Muller ha sbagliato di meno ed è stato più aggressivo con i suoi colpi, Nardi non è riuscito ad arginarlo o trovare un modo per invertire la rotta e tornare in partita, sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Un peccato visto l’avvio di partita tutto sommato convincente dell’azzurro, che aveva estremo bisogno di un risultato positivo in un torneo di livello.

Nardi parte di slancio, piuttosto solido e veloce nei suoi fondamentali, mentre Muller è più incerto. Il francese concede un break immediato alla seconda chance, quindi Nardi vince un buon turno di servizio (nonostante un doppio fallo) e quindi strappa un secondo break alla terza chance, grazie a un doppio fallo di Alexandre, piuttosto falloso. Nardi è sicuro nei suoi game, restituisce uno dei due break sul 5-2, ma chiude senza problemi il set per 6-4.

Purtroppo il match gira totalmente dalla parte del transalpino all’avvio del secondo set. Muller avvia con altra intensità, spinge di più la palla, apre l’angolo e soprattutto sbaglia di meno, con Nardi sorpreso e incapace di tener fermo l’avversario. Perde campo Luca e subisce un brutto break a zero (2-0), poi cede anche il suo secondo game al servizio per il 4-0 Muller. Il set è compromesso, Muller chiude 6-1 e il terzo parziale scivola via rapidissimo. Peccato per il secondo game, dove Nardi ha due chance per scappare avanti 2-0 (sul 15-40), ma non le sfrutta e in quel momento in pratica cala il sipario sulla partita. Luca cede a zero il turno di battuta (2-1) e quindi anche i due successivi, per il 6-1 che chiude l’incontro a favore del francese.

Luca Nardi vs Alexandre Muller



