Ecatombe di teste di serie nell’Itf del Forte Village

Il primo turno del tabellone maschile del terzo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo) fa registrare un’autentica ecatombe di teste di serie.

All’eliminazione della numero 3 Franco Agamenone registrata ieri, oggi si sono aggiunte le sconfitte dei numero 1,2,4 e 5 del seeding.

Andrea Guerrieri ha firmato il capolavoro, battendo 5-7, 7-6(6), 6-0 il britannico Jay Clarke, favorito della vigilia. Cade anche il numero 2 Francesco Maestrelli, che dopo aver vinto il primo parziale 6-1, ha subito la reazione dell’ucraino Oleksii Krutykh, che ha finito per spuntarla 6-3, 7-6(8). Out anche la 4 e la 5, i cechi Jonas Forejtek (che si è ritirato dopo aver perso i primi 8 giochi contro il qualificato Alberto Bronzetti) e Martin Krumich (7-6, 3-6, 6-2 dal belga Kimmer Coppejans). Vanno agli ottavi anche Giovanni Oradini (6-2, 1-6, 6-2 dal qualificato Francesco Ferrari), Marcello Serafini (6-2, 4-6, 6-1 sulla wild card Jacopo Bilardo), Gianluca Cadenasso (6-3, 6-1 sul qualificato Lorenzo Sciahbasi), Giuseppe La Vela (6-1, 5-7, 6-0 sul ceco Dominik Kellovsky), Federico Iannaccone (6-3, 6-2 sulla wild card Pavlos Tsitsipas) e la wild card Daniele Rapagnetta (7-6, 6-7, 6-1 sul greco Dimitris Sakellaridis), mentre salutano il torneo i qualificati Alessandro Spadola (3-6, 6-1, 7-5 dal qualificato Jiri Barnat) e Michele Ribecai (0-6, 6-3, 6-4 da Nicolai Budkov Kjaer).

Nel femminile, centrano la qualificazione Matilde Mariani (che regola la bulgara Dia Evtimova con un doppio 6-1), Federica Urgesi (che l’ha spuntata 6-4, 6-7, 11-9 nel derby tricolore contro Vittoria Paganetti), Irene Lavino (che, già in vantaggio 6-2, 1-0, ha incassato il ritiro della slovena Ela Milic) e Camilla Gennaro (che non ha concesso giochi a Marcella Dessolis nel secondo match tutto italiano di giornata), mentre è stata sconfitta Francesca Pace (6-7, 7-5, 10-8 contro l’austriaca Lilli Tagger).

Nel main draw, la wild card Matilde Paoletti elimina la testa di serie numero 7 Tatiana Pieri 6-2, 5-7, 6-2. Vince Jessica Pieri (6-1, 6-4 alla slovena Pia Lovric), mentre Angelica Raggi non è riuscita a contrastare la ceca Tereza Valentova, numero 3 del seeding (6-2, 6-4). Derby ellenico negli ottavi, con la testa di serie numero 5 Sapfo Sakellaridi (6-2, 6-3 su Samira De Stefano), che affronterà Martha Matoula (6-3, 6-4 ad Arianna Zucchini).