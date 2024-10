Alcaraz: “Sinner il migliore al momento”. Semifinale perfetta, ora la sfida con l’azzurro (Video)

Carlos Alcaraz ha ritrovato il sorriso. Lo dimostrano le sue sensazioni, la sua agilità in campo, la sua fluidità nell’attaccare e apparire in ogni angolo del terreno di gioco. La migliore prova l’ha data nel suo incontro di semifinale dell’ATP Pechino 2024, dove ha dominato Daniil Medvedev con una versione travolgente. Dopo aver raggiunto la sua quinta finale dell’anno e migliorato un impressionante bilancio di 7-1 contro giocatori della top-10 nel 2024, il murciano è passato alla conferenza stampa e ha parlato di un’ipotetica (e poi diventata reale) finale contro Jannik Sinner, oltre a confessare quale sia il suo atteggiamento e il suo approccio in ogni incontro nella capitale cinese.

Sensazioni dopo una grande vittoria contro Medvedev e la sua prima finale a Pechino

“Credo di aver giocato davvero bene oggi. È chiaro che se vuoi battere Daniil devi giocare ad un alto livello di tennis, devi essere molto in forma. Oggi mi sono sentito di nuovo benissimo in campo, e questo mi rende molto felice. Credo di non aver potuto giocare una semifinale migliore, e questo mi permette di affrontare la finale nel migliore dei modi. Sono molto, molto felice di poter giocare la mia prima finale a Pechino”.

Chi preferisce in finale? Sinner o Bu Yunchaokete?

“È chiaro che Bu (sorride). Non ti mentirò. Jannik è il miglior giocatore al mondo in questo momento. Bu sta giocando ad un ottimo livello di tennis per tutta la settimana, sconfiggendo grandissimi giocatori; se dovessi scegliere, tuttavia, con chi è meglio che mi confronti in finale, se voglio vincerla è Bu. Come ho sempre detto, amo anche le battaglie, affrontare i migliori al mondo nelle partite più difficili possibili, quindi se mi confronterò con Jannik in finale sarò comunque contento”.

L’atmosfera incredibile creata dal pubblico cinese durante la partita

“Sinceramente, sono rimasto molto sorpreso nell’entrare in campo e vedere che era quasi pieno. Essendo martedì, avere gli spalti pieni… mi ha reso molto felice vedere così tanta gente. Quando affronto Daniil entrambi mostriamo un alto livello di tennis, con grandi scambi, e credo che questo sia qualcosa che la gente apprezza molto. Grazie a questo, la gente inizia a guardare le partite: credo che abbiamo mostrato un mix di un po’ di tutto, con buoni scambi, buone difese, grandi attacchi, un buon mix. È fantastico per lo spettatore. Oggi ho goduto molto dell’atmosfera, spero di sentire di nuovo quell’energia in finale”.

Mantenere la calma dopo che Medvedev gli ha fatto due controbreak consecutivi

“In quei momenti cerco semplicemente di rimanere lì. Ho rotto il suo servizio un paio di volte nel primo set, ma lui mi ha fatto il controbreak. Pensavo solo: ‘Bene, andiamo avanti’. Forse in quel momento non ho messo diverse prime di servizio, ho commesso alcuni errori dal fondo che non avrei dovuto commettere. Tuttavia, va bene: sapevo cosa dovevo fare, che dovevo continuare a giocare il mio tennis, che le opportunità sarebbero tornate. Questo è ciò che pensavo quando lui mi rompeva il servizio. Cerco sempre di portarlo al limite, di farlo correre da un lato all’altro, di imporre il mio stile. Se sbaglio, va bene, bisogna continuare a giocare e rimanere lì. Questo è ciò che ho pensato, e questo mi ha aiutato a poter giocare ad un alto livello di tennis in entrambi i set”.

Popolare tra i raccattapalle: più dell’80% del torneo lo sceglie come il loro giocatore preferito

“È fantastico vedere così tanta gente che mi sostiene. Sono contento che i raccattapalle lo facciano, è grandioso. Cerco di essere d’ispirazione nel modo giusto, con il mio comportamento in campo e con il modo in cui affronto ogni partita. Quando vedo i raccattapalle intorno cerco di parlare con loro, passo dei bei momenti, è qualcosa che mi rende felice e sono contento di conoscere questo dato”.