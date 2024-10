Alcaraz supera Medvedev e vola in finale a Pechino. Il russo ha avuto dei problemi fisici nel corso della partita

Carlos Alcaraz si è qualificato per la finale dell’ATP Pechino 2024, superando Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. La partita, iniziata con un’atmosfera elettrizzante nello stadio, ha visto entrambi i giocatori offrire un tennis di alto livello nelle fasi iniziali.

Il primo set è stato caratterizzato da un equilibrio iniziale, con i servizi a farla da padrone. Alcaraz e Medvedev hanno dato vita a scambi intensi, mostrando una vasta gamma di colpi, dalle discese a rete alle palle corte. Tuttavia, la qualità del gioco ha subito un calo verso la metà del set, con quattro break consecutivi che hanno interrotto il ritmo della partita.

In un momento cruciale, Alcaraz ha dimostrato la sua maturità, riprendendo il controllo del gioco e imponendosi con decisione. Il giovane spagnolo ha sfruttato la sua audacia per conquistare il primo set, mentre Medvedev faticava a trovare colpi vincenti decisivi.

Il secondo set è stato segnato dai problemi fisici per Medvedev che ha manifestato evidenti problemi che hanno influenzato notevolmente il suo rendimento. Il giocatore russo ha iniziato a mostrare segni di disagio nella zona dell’adduttore della gamba sinistra, un problema che si è rivelato particolarmente fastidioso durante il servizio.

La situazione è diventata così preoccupante da richiedere l’intervento del fisioterapista in campo. Questo episodio ha segnato un punto di svolta nella partita, alterando visibilmente il ritmo e la strategia di gioco di Medvedev.

Il disagio fisico ha limitato la mobilità del giocatore russo, compromettendo in particolare la sua efficacia al servizio, un colpo fondamentale nel suo arsenale tecnico.

Alcaraz, mantenendo però la concentrazione dall’inizio alla fine, ha gestito bene i momenti chiavi. La sua capacità di rimanere focalizzato, nonostante l’instabilità mostrata a metà del primo set ed i problemi fisici del russo del secondo gli ha permesso di prevalere su un avversario sempre pericoloso come Medvedev.

ATP Beijing Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 5 3 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi