Bu Yunchaokete stupisce all’ATP 500 di Pechino: ‘Non vedo l’ora di affrontare il N°1′”

Il tour asiatico di Bu Yunchaokete sta diventando un’impresa memorabile. Dopo aver raggiunto le semifinali nell’ATP 250 di Hangzhou, questa settimana si è nuovamente qualificato tra i migliori quattro all’ATP 500 di Pechino. E in che modo!

Appena entrato nella top 100 questa settimana, il giocatore dello Xinjiang ha superato nomi come Shang, Musetti e, ieri mattina stessa, Rublev, dimostrando di possedere un livello molto superiore a quello indicato dal suo ranking. Ricardo Ojeda, il suo allenatore, deve essere soddisfatto nel vedere come il suo pupillo abbia finalmente fatto il grande salto.

Oggi lo attende Jannik Sinner sul Campo Centrale, ma prima vale la pena ascoltare le sue riflessioni in conferenza stampa.

Grande vittoria contro Rublev

“Ho goduto molto di questa atmosfera,” ha detto Bu. “Guardavo in alto e vedevo il cielo notturno, lo stadio pieno, inoltre giocavo dopo Qinwen. Era un ottimo giorno per affrontare un top 10, credo fosse la mia quarta volta contro un top 10, ricordo una qui a Pechino con Casper Ruud. Non credo di aver avuto più pressione, sono semplicemente uscito per godermi il campo e mostrare il mio miglior livello di tennis, niente di più.”

Bu ha sottolineato l’importanza del suo servizio: “In alcuni giochi ho avuto molta fortuna perché ho salvato qualche palla break, inoltre abbiamo avuto anche alcuni giochi davvero lunghi, con vari vantaggi. In questi casi mi concentro sul mio servizio e sul mio gioco. Qui ho avuto un certo vantaggio perché sono stato il primo a fare break, così ho potuto diventare più pericoloso e mettergli più pressione.”

I nervi dell’ultimo gioco

“In quel gioco riconosco di aver sentito un po’ più di pressione,” ha ammesso Bu. “Ho persino avuto una palla break, sentivo i nervi rispetto agli altri giochi o a tutto il primo set. Sono molto contento del mio percentuale di prime di servizio, è stato davvero buono, anche se dopo aver vinto il primo punto ho commesso un errore nei due successivi. Se avessi lasciato sfuggire quella palla break tutto sarebbe cambiato a suo favore, ma ho giocato molto bene alla fine.”

Sinner in semifinale

Guardando al prossimo match, Bu ha commentato: “Sono in semifinale, sapevo che mi sarebbe toccato qualcuno di questo livello, quindi cercherò di godermi la partita. Ricordo che nella fase junior mi ha distrutto in appena un’ora, questo è tutto ciò che posso ricordare, ma sono passati molti anni da allora. Non vedo l’ora di giocare quella partita, torneremo a giocare di notte, quindi l’esperienza di oggi mi aiuterà per domani. Ovviamente, so che domani il mio avversario sarà molto più forte, ma non vedevo l’ora di giocare contro il numero 1 del mondo. È uno dei leader di questa generazione, sono orgoglioso, so che molti tifosi mi sosterranno.”

Bu ha concluso parlando dell’importanza della mentalità: “Tutto dipende dal tuo livello di fiducia, ma anche dal tuo fisico e dalla mentalità. Nelle ultime due settimane la mia agenda è stata molto piena, non ho avuto molto tempo per attività sociali o concentrarmi su altre cose. Devi mettere molto del tuo per rendere al massimo, evitare le distrazioni e costruire la tua zona per concentrarti sulla tua performance. La verità è che non ho molto tempo per altre cose.”





