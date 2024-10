Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Mattia Bellucci supera le qualificazioni

Il 2024 continua a regalare prime volte a Mattia Bellucci, che si appresta a fare il suo debutto nel tabellone principale di un Masters 1000 a Shanghai. Il tennista lombardo ha conquistato questo importante traguardo superando ancora una volta le insidiose qualificazioni, confermando il suo eccellente stato di forma.

Nella partita decisiva, Bellucci ha affrontato e sconfitto per la seconda volta in due settimane il russo Aslan Karatsev, ex top-20 del ranking mondiale. Dopo averlo battuto a Hangzhou concedendogli solo quattro game, questa volta l’italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-1.

Il match ha seguito uno schema simile a quello del giorno precedente contro Shimizu ma solo nel primo set. Bellucci si è trovato a dover recuperare un break di svantaggio nel primo set, dimostrando grande restistenza. Dopo aver conquistato il tie-break, l’azzurro ha preso il controllo della partita, dominando la seconda frazione.

Con questa vittoria, Bellucci diventa il decimo italiano a qualificarsi per il tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai, sottolineando la forte presenza del tennis italiano ai massimi livelli. Questo risultato non solo rappresenta un traguardo personale significativo per Bellucci, ma evidenzia anche la sua crescita costante nel circuito ATP.

Il debutto di Bellucci in un Masters 1000 segna un altro passo importante nella sua carriera e offre un’ulteriore opportunità per mettersi alla prova contro i migliori giocatori del mondo. La sua performance nelle qualificazioni suggerisce che il giovane italiano potrebbe essere pronto a lasciare il segno anche nel tabellone principale del prestigioso torneo cinese.

