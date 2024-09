ITF Sibenik e Rancho Santa Fe: I Main Draw

ITF SIBENIK(Cro 75k terra)

[1] Petra Martic vs Veronika Erjavec

Gabriela Lee vs Lucija Ciric bagaric

Gabriela Ce vs Raluca Georgiana Serban

Ria Dernikovic vs [5] Darja Semenistaja

[3] Panna Udvardy vs Aneta Kucmova

Ipek Oz vs Noma Noha akugue

Marie Vogt vs Stephanie Wagner

Tara Wurth vs [8] Selena Janicijevic

[7] Elsa Jacquemot vs Kathinka Von deichmann

Dimitra Pavlou vs Iva Primorac

Astra Sharma vs Nuria Brancaccio

Tena Lukas vs [4] Anca Alexia Todoni

[6] Sara Bejlek vs Tyra Caterina Grant

Oleksandra Oliynykova vs Leyre Romero gormaz

Ziva Falkner vs Amarissa Kiara Toth

Lola Radivojevic vs [2] Chloe Paquet

In attesa….