ATP 500 Pechino e Tokyo e WTA 1000 Pechino: Il programma di Martedì 01 Ottobre 2024. Sinner vede la finale a Pechino: a bassa quota il successo con il cinese Bu, poi sfida ad Alcaraz per il titol

Battuto ai quarti Lehecka, il prossimo ostacolo per Jannik Sinner per la conferma al titolo dell’ATP di Pechino è il tennista di casa Yunchaokete Bu, numero 96 del mondo e mai affrontato prima dall’azzurro. Quote rasoterra per l’azzurro in finale. che si gioca a 1,07, con Bu offerto a 8,50. Nel set betting in pole, in lavagna, il 2-0 per il numero uno della classifica ATP, proposto a 1,30, seguito dal 2-1 a 5 volte la posta. Pagano invece rispettivamente 14 e 15 lo 0-2 e l’1-2 per Bu.

ANTEPOST – I bookmaker puntano su una finale Sinner-Alcaraz, in cui lo spagnolo è leggermente favorito per la vittoria del torneo, indicata a 2 contro il 2,1 dell’italiano. Più staccato Medvedev a 8, mentre l’impresa di Bu vale 33 volte la giocata.

ATP 500 e WTA 1000 Pechino – Semifnali M – Quarti Femminili

Capital Group Diamond – ore 05:00

Paula Badosa vs Jessica Pegula

Shuai Zhang vs Magdalena Frech

Daniil Medvedev vs Carlos Alcaraz (Non prima 10:00)

Jannik Sinner vs Yunchaokete Bu (Non prima 13:00)

Naomi Osaka vs Coco Gauff

Lotus – ore 05:00

Timea Babos / Yana Sizikova vs Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Leylah Fernandez / Aldila Sutjiadi

Yuliia Starodubtseva vs Anna Kalinskaya (Non prima 10:00)

Brad Drewett – ore 07:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Jamie Murray / John Peers

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Lyudmyla Kichenok / Marta Kostyuk (Non prima 3:00)

Ariel Behar / Robert Galloway vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Arthur Fils vs Ugo Humbert (Non prima 12:00)