ATP 500 Pechino: Sinner domina, poi il secondo set si complica ma batte Lehecka al tiebreak (salvando due set point) e vola in semifinale

La definizione di partita “pericolosa” è la seguente: parti a razzo, domini l’avversario in ogni settore di gioco, ma nel secondo set non riesci a scappare in vantaggio. Lì, nel rush finale, perdi un minimo di slancio e sicurezza e l’incontro diventa tirato, una battaglia, con le prime chance concesse a un rivale impegnato nel massimo sforzo. In queste occasioni venirne fuori annullando pure due set point consecutivi al tiebreak è roba per pochi. È roba da campioni. Così Jannik Sinner ha concluso il suo match di quarti di finale contro Jiri Lehecka all’ATP 500 di Pechino, battendo il ceco per 6-2 7-6(6) in una partita a due facce, governata con autorevolezza e un tennis fantastico per i primi 80 minuti, fino al 5 pari del secondo, e poi diventata scivolosa, per leggero un calo fisico e/o di attenzione e sotto i colpi di un avversario di qualità che è riuscito ad alzare il livello nel secondo parziale. Sinner si è ritrovato sotto 6 punti a 4 nel tiebreak, ma ha vinto 4 punti di fila e ha chiuso il match, confermando la sua forza clamorosa nei decider (ha vinto 16 degli ultimi 17 disputati). In semifinale Sinner aspetta l’esito dell’ultimo quarto del torneo, Rublev vs. il sorprendente Bu.

La partita nel primo set e fino al decimo game del secondo, è stata una bellissima dimostrazione di forza, tecnica e tattica, di Sinner. Del resto Lehecka si ritrovava nelle peggiori condizioni possibili: affrontare un avversario piuttosto simile come tipologia di tennis ma sostanzialmente più forte in tutto, velocità, potenza, colpi e forza mentale. Infatti Jannik l’ha sovrastato senza soverchi problemi, scambiando con maggior qualità, traiettorie profonde e un ritmo che Jiri non riusciva a ribaltare. Pochi errori per l’azzurro e un servizio continuo a sostenere i suoi game. Infatti Sinner fino al turno di battuta sul 5 pari non era mai arrivato nemmeno ai vantaggi, a dimostrare la sua superiorità totale. Un gran bel Sinner, rapido nell’anticipo, sicuro nel palleggio, semmai un po’ più cauto in risposta, dove in qualche game c’era spazio per arrivare anche a palla break, non sfruttando qualche 15-30 (ma Lehecka nel secondo set ha servito meglio). All’improvviso sul 5 pari la partita si è complicata assai. Due doppi falli di Jannik, ma ancor più la sensazione di aver perso quello smalto clamoroso nell’anticipare la palla. Ha subito qualche accelerazione di Lehecka e si è visibilmente irrigidito. Il servizio gli ha portato qualche punto importante e al tiebreak ancora qualche ottimo punto ma anche errori, come quel rovescio impattato con fretta e poco equilibrio, quasi in salto, non da lui. Per fortuna, la sua durezza è venuta fuori al momento opportuno: dal 4-6, si è preso 4 punti di fila, con margine e misura, mettendo pressione a Lehacka, che alla fine ha ceduto.

Jiri nel primo set ha servito maluccio, poi è stato bravo ad alzare le sue percentuali e subire un po’ meno il pressing di Jannik. C’è riuscito tirando un po’ meno forte ma cercando più anticipo, visto che la potenza lo portava più ad errori che vincenti. Ha iniziato a sbagliare di meno Lehecka e provare, con discreto successo, il contro piede. Infatti quando nella prima fase della partita era costretto a rincorrere gli angoli e forcing di Sinner, quasi mai è riuscito a ribaltare lo scambio a suo favore o forzare l’errore del n.1. Era sotto, dominato da ogni punto di vista. Bravo a restare lì, migliorare la sua performance e diventare pericoloso nella stretta finale. Al tiebreak però non ha trovato il jolly col servizio, quello sul 6 punti a 4 del tiebrek, gli serviva per allungare il match.

Alla fine conta la vittoria, e la vittoria di Sinner è arrivata. La prestazione è stata di ottimo livello fino alla stretta finale. Un momento di tensione o opacità può arrivare, non è pensabile chiedere a Sinner la perfezione in ogni partita. Conta la resa, la reazione, e alla fine ancora un risultato positivo strappato con la sua “solita” classe e durezza. È la sua vittoria n.57 in stagione, a fronte di 5 sconfitte, e l’ennesima semifinale. Bravo Jannik, avanti tutta nella difesa del titolo del China Open e rafforzando la sua leadership in classifica mondiale.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner apre il quarto di finale alla battuta. Gran ritmo, in particolare sulla diagonale di rovescio, con Lehecka che cerca qualche back per rallentare, mentre Jannik spinge forte la palla cercando di sovrastare l’avversario. Con un servizio carico di spin, è 1-0 Sinner. Autorevole game al servizio per Lehecka, bellissimo un vincente di rovescio lungo linea. Nel quarto game Lehecka è sotto stress: brutto errore di volo in apertura e poi un rovescio largo. 0-30. Poche prime palle in gioco, e soprattutto un diritto in rete costa a Jiri l’errore che regala il 15-40 a Jannik. Si prende subito il break l’azzurro, inchioda a destra il rivale che cerca di uscire col lungo linea, ma trova il corridoio. BREAK Sinner, 3-1 e servizio. Un fulmine Jannik nello spingere la palla imponendo una velocità generale – in particolare del tempo di gioco – che costringe il ceco ad andar oltre le sue certezze e prendersi rischi totali in risposta e nello scambio. Come sul 40-30, dove Lehecka cerca un’improbabile bordata di diritto lungo linea che gli esce di una spanna. 4-1 Sinner, smooth as silk… Impressionante la facilità di accelerazione e controllo di Jannik in questo primo set. Lehecka entra forte nella palla, arriva bene con i piedi e scarica potenza, ma Sinner è sempre in anticipo e ci mette ancor più vigore e precisione. Sul 5-2 l’azzurro in risposta si porta 0-30 (poche prime del ceco). Jiri cerca di attaccare il prima possibile, visto che nello scambio va sempre sotto, ma sul 15-30 un rovescio atterra fuori. 15-40 e due Set Point Sinner. Rischia a tutta una seconda palla Lehecka, cancella il primo; troppo pesante e intenso col diritto Jannik, provoca l’ennesimo errore del ceco. SET Sinner, 6-2, 32 minuto di assolo. Jannik in controllo in ogni settore di gioco, male al servizio Lehecka.

Secondo set, Sinner to serve. Solido, rapido e preciso, Jan ricomincia da dove ha finito. Perfetto, e in risposta trova una bordata difensiva di diritto che lascia fermo Lehecka. Non riesce però ad arrivare a palla break, il ceco ai vantaggi impatta 1 pari. Ma in risposta Jiri al momento è del tutto inefficace, Jannik finora ha perso solo 3 punti con la prima di servizio in campo (e 7 nel complesso). 2-1 Sinner, con ben 2 Ace nel terzo gioco. Il quarto game è il miglior turno di battuta di Lehecka nel match, rapidissimo in anticipo e pronto a trovare un paio di contropiede efficaci e senza sparare a tutta, sul tempo e non sulla potenza. 2 pari. Un errore banale di rovescio per il nostro nel game #5, ma rimedia con anticipo e continuando a servire molto bene, più del 70% di prime in campo. 3-2. CLAMOROSA la rincorsa di Sinner nel primo punto del sesto game, con che mano rimette cross una smorzata quasi perfetta del ceco. Beh, poi è più reattivo di un portiere della NHL nell’intercettare la prima di Jiri e chiudere in avanzamento. 15-30. Non gioca alla perfezione un diritto Sinner, e Lehecka si aggrappa alla battuta salvando una situazione molto scomoda. Funziona benissimo anche il diritto di Jannik, davvero preciso nell’impattare la palla con forza e buon margine. Lehacka non ha il tempo per crearsi una chance in risposta. (4-3). Ottavo game, svolta è Sinner a sorprendere il rivale con un taglio di rovescio che ne spezza il ritmo. 15-30. Jiri regge sulla diagonale di rovescio, 30 pari, ma nel punto successivo sbaglia un affondo col diritto, e finalmente ecco la palla break sul 30-40. Lehecka serve alla grande, una traiettoria esterna imprendibile. È costretto a fare dei miracoli il ceco per portare a casa i punti importanti, ha mano e qualità per farcela, come dimostrano i due tocchi di volo che gli valgono il 4 pari. Jannik sul 5 pari per la prima volta è costretto ai vantaggi in un suo turno di servizio, bravo Lehecka a rischiare tanto e bene. Con un doppio fallo, Sinner concede la prima palla break. Si salva con una prima palla al centro perfetta. Per la prima volta nel match Jannik perde uno scambio prolungato, un diritto finisce in rete. Forse meno rapido con i piedi Jan in questo game. Seconda palla break (e warning per l’azzurro per perdita di tempo). ACE, ancora al centro. Forza mentale clamorosa, visto il momento. Non una fase positiva per l’italiano, concentra tutti gli errori che non ha commesso finora nell’undicesimo game. Pure il secondo doppio fallo del game (deviato dal nastro). Dopo 80 minuti perfetti, sbavature e incertezze, ma chiude il game più complesso della sua partita con un servizio non così rapido ma molto lavorato di spin, che sorprende Lehecka. 6-5. Sinner si riscatta dai errori del game precedente con un diritto potentissimo e poi imponendo un gran forcing col rovescio. 15-30, a due punti dal match. No! Errore banale di Sinner… Jiri si butta a rete e il passante era comodo, ma non passa la rete (17esimo errore nel set). Il set si decide al tiebreak. Jannik sfonda col diritto sul primo punto, 1-0, e trova il mini-break con un’improvvisa palla corta, la prima del match, 2-1. Restituisce il vantaggio con un back di rovescio che muore sul nastro, come se avesse cambiato idea all’ultimo. 2 pari. Si gira 3 pari. Jannik sbaglia un diritto in spinta sotto 4-3, errore che manda avanti Lehecka 5-3. Buon servizio, e 4-5. Ore serve il ceco. Esagera col rovescio lungo linea, colpito con poco equilibrio, Jannik e ci sono due set point sul 6 punti a 4. Con uno splendido cross di rovescio, angolato e non così profondo, Sinner si riprende il mini-break, 5-6. Con un ottimo servizio, 6 pari. Con una seconda palla esterna e piuttosto rapida, Sinner vola a Match Point sul 7 punti a 6. Out la prima del ceco… In rete un diritto in scambio. Vince Jannik, 8 punti a 6. Dopo un dominio assoluto, il secondo set si è complicato assai, ma Sinner strappa la vittoria n.58 con la sua solita durezza e tenuta. Aspetta Rublev o Bu in semifinale.

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka



ATP Beijing Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 2 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0