Medvedev supera Cobolli nei Quarti dell’ATP 500 di Pechino

Daniil Medvedev ha conquistato la semifinale dell’ATP 500 di Pechino, superando l’italiano Flavio Cobolli nei quarti di finale con il punteggio di 6-2 6-4. La partita, durata 1 ora e 29 minuti, ha visto il russo, testa di serie numero tre del torneo, imporsi su un Cobolli combattivo ma incostante.

Nonostante il risultato netto, l’incontro è stato più equilibrato di quanto il punteggio suggerisca. Cobolli ha infatti creato numerose opportunità, procurandosi ben 11 palle break, ma riuscendo a concretizzarne soltanto una. Questa inefficacia nei momenti chiave ha fatto la differenza contro un Medvedev cinico e solido nei punti importanti.

Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Medvedev ha ottenuto il break decisivo nel terzo game. Cobolli ha avuto diverse chance per rientrare in partita, con sette palle break tra il quarto e il sesto game, tutte annullate dal russo. Questa serie di occasioni mancate ha minato la fiducia dell’italiano, che ha ceduto nuovamente il servizio sul 2-4, perdendo il set per 6-2.

Il secondo parziale ha visto Cobolli partire male, subendo subito un break. L’italiano è riuscito a recuperare lo svantaggio, ma sul 2-2 Medvedev ha piazzato un nuovo allungo decisivo. Cobolli ha continuato a lottare, annullando due palle break sul 2-4 e due match point sul 3-5, costringendo il russo a servire per il match. Anche nell’ultimo game l’azzurro ha avuto una palla break, prontamente cancellata da Medvedev, che ha chiuso l’incontro al terzo match point utile.

Nonostante la sconfitta, Cobolli ha dimostrato un atteggiamento positivo e aggressivo, creando difficoltà a uno dei migliori giocatori al mondo. Per Medvedev, la vittoria rappresenta un passo importante verso le fasi finali del torneo di Pechino.

ATP Beijing Flavio Cobolli Flavio Cobolli 2 4 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 F. Cobolli 🇷🇺 D. Medvedev Punteggio servizio 200 267 Ace 1 5 Doppi falli 5 4 Percentuale prime di servizio 52% (28/54) 52% (37/71) Punti vinti con la prima 71% (20/28) 78% (29/37) Punti vinti con la seconda 23% (6/26) 47% (16/34) Palle break salvate 50% (4/8) 91% (10/11) Giochi di servizio giocati 9 9 Punteggio risposta 95 200 Punti vinti in risposta sulla prima 22% (8/37) 29% (8/28) Punti vinti in risposta sulla seconda 53% (18/34) 77% (20/26) Palle break convertite 9% (1/11) 50% (4/8) Giochi di risposta giocati 9 9 Punti vinti a rete 73% (11/15) 88% (14/16) Vincenti 23 19 Errori non forzati 36 20 Punti vinti al servizio 48% (26/54) 63% (45/71) Punti vinti in risposta 37% (26/71) 52% (28/54) Punti totali vinti 42% (52/125) 58% (73/125) Velocità massima servizio 207 km/h 210 km/h Velocità media prima di servizio 180 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 150 km/h 157 km/h





