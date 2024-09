Sinner-Medvedev nei Quarti: Il Tabellone Stellare del ‘6 Kings Slam

Dal 16 al 19 ottobre, Riad, in Arabia Saudita, ospiterà un’esibizione di tennis senza precedenti: il “6 Kings Slam”. L’evento vedrà la partecipazione di sei dei migliori giocatori al mondo: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal.

Il torneo offre un montepremi straordinario: ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari solo per partecipare, mentre il vincitore potrebbe portare a casa ben 6 milioni di dollari, superando il premio di un torneo del Grande Slam.

Per rispettare le normative ATP, che limitano la partecipazione dei professionisti a tre giorni consecutivi durante tornei ufficiali, l’evento si svolgerà in due giorni di partite, seguiti da un giorno di riposo e un giorno finale per le finali.

Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, debutterà il 16 ottobre nei quarti di finale contro Daniil Medvedev. In caso di vittoria, affronterà Djokovic in semifinale il 17 ottobre. Dall’altra parte del tabellone, il vincitore tra Alcaraz e Rune sfiderà Nadal.

Le finali per il terzo e quarto posto, così come quella per il titolo, si disputeranno il 19 ottobre, concludendo questo evento che promette di essere uno spettacolo di alto livello.

Six Kings Slam, il tabellone

Quarti di finale (mercoledì 16 ottobre)

Medvedev vs Sinner 🇮🇹 (Ita)

Rune 🇩🇰 (Den) vs Alcaraz 🇪🇸 (Esp)

Semifinali (giovedì 17 ottobre)

Djokovic 🇷🇸 (Srb) vs Medvedev o Sinner 🇮🇹

Nadal 🇪🇸 (Esp) vs Rune 🇩🇰 o Alcaraz 🇪🇸

Finali (sabato 19 ottobre)

Finale 3° e 4° posto (Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2)

Finalissima (Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2)





Francesco Paolo Villarico