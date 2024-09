Alcaraz: “Mi dispiace per Jannik, spero tutto finisca presto”. Parla anche l’avvocato di Sinner

Per il legale di Jannik, si contesta solo la negligenza, non aver tratto vantaggio da sostanze proibite

Alcaraz è dalla parte di Sinner sulla nota e triste vicenda Clostebol, che ha portato al clamoroso ricorso della WADA contro l’assoluzione del nostro n.1 dopo il giudizio di un tribunale indipendente. Nei primi giorni del 500 di Pechino in un video girato nell’area di riscaldamento dei giocatori Jannik e Carlos sono stati immortalati mentre parlavano e sorridevano insieme, con grande serenità. Parlando alla stampa il giovane campione spagnolo è stato interpellato sull’argomento e ha preso le difese di Sinner, augurandogli il meglio e che questa brutta faccenda possa a breve concludersi in modo positivo.

“È un momento difficile per Jannik perché tutti parlano di quella cosa” afferma Alcaraz. “Probabilmente la gente ha iniziato a guardare Sinner in un modo un po’ differente da prima e non so come possa sentirsi. Capisco la sua posizione e posso capire quali siano le sue emozioni”.

“Nonostante tutto questo, Jannik sta continuando ad esprimere un livello di gioco incredibile. Quando scende in campo ha la capacità di mettere via le cose che non vanno e giocare un grande tennis. Io spero che tutta questa faccenda finisca il prima possibile e che Jannik resti focalizzato solo su quello che ama, giocare bene a tennis. Posso soltanto dire che auguro di non avere brutti pensieri nei prossimi mesi, insieme alla gente vicina a lui e tutti coloro che gli vogliono bene“.

L’avvocato di Sinner, Jamie Singer, è stato interpellato da La Gazzetta dello Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni in merito al ricorso della WADA, dopo che Jannik si è detto sorpreso e deluso dalla vicenda. “Siamo rimasti sorpresi anche noi, a dire il vero” afferma il legale. “Dopo che Jannik era stato trovato positivo al Clostebol in quantità infinitesimale, la International Tennis Integrity Agency ha capito la delicatezza del caso e si è rivolta a un esperto tribunale indipendente invece che pronunciarsi direttamente. Speravamo che l’esperienza dei tre specialisti dello Sport Resolution Panel, e i loro giudizi ben circostanziati e documentati, avrebbero convinto le parti che la questione si fosse risolta in maniera corretta”.

Quali i tempi per concludere l’appello? “Ci sono i tempi tecnici che vanno ovviamente rispettati e quindi non sappiamo quando arriveremo alla soluzione definitiva. Siamo in attesa di ricevere tutti i dettagli dell’appello Wada (la deposizione della memoria di appello deve essere presentata entro il 10 ottobre, ndr). Il Tas poi definirà il collegio giudicante e deciderà la data dell’udienza. Speriamo di poter chiudere in pochi mesi”.

Questo il punto chiave della vicenda legale: nemmeno WADA accusa Sinner di essersi dopato, ma di non aver fatto tutto il necessario per le azioni del suo team: “La richiesta di non decurtare i risultati ottenuti è pienamente sensata. Nessuno, infatti, accusa Jannik di aver tratto vantaggio nelle sue performance grazie al Clostebol. Per questo sarebbe ingiusto penalizzarlo nella classifica o nei guadagni. Tuttavia, la Wada ritiene che sia in qualche modo responsabile per le azioni del suo team e per questo chiede che venga punito. La sospensione è la pena che loro chiedono per quella che loro considerano negligenza”.

L’avvocato Singer è uno dei maggiori penalisti in ambito sportivo, ha uffici in più paesi e tra i suoi clienti figurano anche la Ryder Cup di golf, il Sei Nazioni di rugby e il Milan calcio.

Mario Cecchi