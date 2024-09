WTA 125 Hong Kong : Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presente Martina Trevisan

WTA 125 Hong Kong – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Emma Navarro vs Viktorija Golubic

Kimberly Birrell vs Qualifier

(WC) Simona Halep vs Arina Rodionova

Qualifier vs (7) Anna Blinkova

Elena-Gabriela Ruse vs Qiang Wang

Ajla Tomljanovic vs Marina Stakusic

Mananchaya Sawangkaew vs Alycia Parks

(WC) Eudice Chong vs (5) McCartney Kessler

(8) Anna Bondar vs (WC) Hong Yi Cody Wong

Arianne Hartono vs Suzan Lamens

Sara Sorribes Tormo vs Hailey Baptiste

Qualifier vs (4) Varvara Gracheva

(6) Clara Tauson vs Martina Trevisan

Linda Fruhvirtova vs Qualifier

Emina Bektas vs Dalma Galfi

Nao Hibino vs (2) Clara Burel

WTA 125 Hong Kong – Tabellone Unico Qualificazione – hard

(ALT) Alternate Alternate vs Margarita Betova

(2) Varvara Lepchenko vs (WC) Justine Leong

(ALT) Alternate Alternate vs Peangtarn Plipuech

(4) Ye-Xin Ma vs (WC) Ho Ching Wu

Court 1 – ore 07:00

vs Peangtarn Plipuech Inizio 07:00

(4) Ye-Xin Ma vs Ho Ching Wu

Arianne Hartono vs Suzan Lamens