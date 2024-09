Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone di Qualificazione completo con il programma di domani. Al via Mattia Bellucci

Masters 1000 Shanghai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Yannick Hanfmann vs Alex Bolt

Daniel Evans vs (15) Yasutaka Uchiyama

(2) Aleksandar Vukic vs Maxime Cressy

Dalibor Svrcina vs (20) Mitchell Krueger

(WC) (3) Adam Walton vs Maks Kasnikowski

(WC) Rigele Te vs (23) Terence Atmane

(4) Borna Coric vs (WC) Fajing Sun

Mackenzie McDonald vs (18) Ugo Blanchet

(5) Mikhail Kukushkin vs Li Tu

(WC) Linang Xiao vs (21) Shintaro Mochizuki

(6) Denis Shapovalov vs Yu Hsiou Hsu

Denis Yevseyev vs (24) Sho Shimabukuro

(7) Mattia Bellucci vs Yuta Shimizu

Aziz Dougaz vs (17) Aslan Karatsev

(8) Billy Harris vs Vadym Ursu

Beibit Zhukayev vs (13) Lloyd Harris

(9) Gabriel Diallo vs Benjamin Hassan

(WC) Jie Cui vs (16) Marco Trungelliti

(10) Maximilian Marterer vs Egor Gerasimov

Alibek Kachmazov vs (22) Alejandro Moro Canas

(11) Otto Virtanen vs (PR) Yosuke Watanuki

Illya Marchenko vs (19) Seongchan Hong

(12) Chun-Hsin Tseng vs Yan Bai

Tung-Lin Wu vs (14) Zachary Svajda

STADIUM COURT – ore 06:00

Linang Xiao vs Shintaro Mochizuki

Denis Shapovalov vs Yu Hsiou Hsu

Borna Coric vs Fajing Sun

Jie Cui vs Marco Trungelliti (Non prima 10:00)

SHOW COURT 3 – ore 06:00

Yannick Hanfmann vs Alex Bolt

Rigele Te vs Terence Atmane

Chun-Hsin Tseng vs Yan Bai

Gabriel Diallo vs Benjamin Hassan

GRANDSTAND 2 – ore 06:00

Daniel Evans vs Yasutaka Uchiyama

Aleksandar Vukic vs Maxime Cressy

Otto Virtanen vs Yosuke Watanuki

Tung-Lin Wu vs Zachary Svajda (Non prima 10:00)

COURT 4 – ore 06:00

Mikhail Kukushkin vs Li Tu

Adam Walton vs Maks Kasnikowski

Illya Marchenko vs Seongchan Hong

Aziz Dougaz vs Aslan Karatsev (Non prima 10:00)

COURT 7 – ore 06:00

Beibit Zhukayev vs Lloyd Harris

Dalibor Svrcina vs Mitchell Krueger

Maximilian Marterer vs Egor Gerasimov

Mackenzie McDonald vs Ugo Blanchet (Non prima 10:00)

COURT 6 – ore 06:00

Billy Harris vs Vadym Ursu

Denis Yevseyev vs Sho Shimabukuro

Alibek Kachmazov vs Alejandro Moro Canas

Mattia Bellucci vs Yuta Shimizu