Combined Beijing e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio di giornata. Carlos Alcaraz avanza ai quarti di finale dell’ATP di Pechino

Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP di Pechino dopo una vittoria convincente contro Tallon Griekspoor, con il punteggio di 6-1, 6-2. Lo spagnolo ha dominato l’incontro, mostrando il suo arsenale tennistico completo.

La partita è durata solo un’ora, con Alcaraz che ha preso il controllo fin dall’inizio. Griekspoor, che non era mai riuscito a battere Alcaraz nei loro tre precedenti incontri, non è riuscito a trovare soluzioni efficaci contro il gioco aggressivo dello spagnolo.

Alcaraz ha messo pressione sul servizio di Griekspoor sin dal primo game. Nonostante qualche difficoltà con la prima di servizio, il numero 3 del mondo ha compensato con un’efficace seconda di servizio. Il primo set è stato rapidamente conquistato da Alcaraz.

Nel secondo set, la situazione è peggiorata per Griekspoor. Alcaraz ha iniziato a vincere sempre più game a zero, mostrando un gioco variato e efficace. La frustrazione di Griekspoor è diventata evidente con il progredire dell’incontro.

Alcaraz ha chiuso la partita con un ace, simbolo della sua prestazione dominante. Ora affronterà Khachanov nei quarti di finale del torneo asiatico, cercando di mantenere questo livello di gioco.

Veronika Kudermetova vs Jessica Pegula (Non prima 07:00)



Shuai Zhang vs Greet Minnen



Tallon Griekspoor vs Carlos Alcaraz (Non prima 13:00)



Katie Boulter vs Coco Gauff (Non prima 14:30)



Lotus – ore 05:00

Paula Badosa vs Rebecca Sramkova



Karen Khachanov vs Francisco Cerundolo



Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina



Katie Volynets vs Naomi Osaka (Non prima 11:00)



Moon – ore 05:00

Magdalena Frech vs Diana Shnaider



Elina Avanesyan vs Yuliia Starodubtseva



Peyton Stearns vs Anna Kalinskaya



Brad Drewett – ore 05:00

Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang



Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Xiyu Wang / Yafan Wang



Court 3 – ore 05:00

Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund vs Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk



Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs Demi Schuurs / Luisa Stefani



Court 5 – ore 05:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Alexander Bublik / Pedro Martinez



Harri Heliovaara / Henry Patten vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



Flavio Cobolli / Lorenzo Musetti vs Wesley Koolhof / Nikola Mektic (Non prima 08:15)



Jamie Murray / John Peers vs Francisco Cerundolo / Nicolas Jarry



ATP 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – Quarti di Finale, cemento

Ugo Humbert vs Jack Draper



Kei Nishikori vs Holger Rune (Non prima 11:00)



Arthur Fils vs Ben Shelton



KINOSHITA GROUP ARENA – ore 08:30

Alex Michelsen / Alejandro Tabilo vs Hugo Nys / Jan Zielinski



Ariel Behar / Robert Galloway vs Jack Draper / Tomas Machac