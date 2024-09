ATP 500 Pechino: Musetti cede a BU

Sorpresa, purtroppo in negativo, nel primo match di giornata all’ATP 500 di Pechino. Con una prestazione di grande sostanza e aggressività, il tennista locale Yunchaokete Bu sorprende Lorenzo Musetti, vincendo la loro prima sfida per 6-2 6-4 e qualificandosi per la prima volta in carriera nei quarti di finale di un torneo di questa categoria. Bu conferma l’ottimo momento della sua stagione, sostenuto da un tennis aggressivo e davvero solido in spinta, a tratti ingiocabile per la difesa un po’ troppo flebile dell’italiano, incapace di arginare la vivacità del rivale. Attualmente n.96 del ranking ATP, Bu nella classifica live è già n.83, al proprio best ranking.

Musetti non è riuscito ad arginare la maggior consistenza e precisione nella spinta del cinese, anche penalizzato da un fastidio all’avambraccio che speriamo non comprometta il prossimo Masters 1000 di Shanghai (ormai alle porte) e il finale di stagione. Sotto di un set e due break (4-1) nel secondo parziale, con la partita ormai ai titoli di coda, l’azzurro ha trovato una buona reazione: spingendo con più convinzione e prendendo subito l’iniziativa è riuscito a strappare due contro break, impattando lo score 4 pari. Purtroppo lì, al momento di prendersi la partita – con Bu più incerto – ha giocato un game di servizio modesto, dove è andato di nuovo sotto ai colpi del rivale ed ha subito il terzo break del set. Bu non ha tremato servendo per chiudere sul 5-4, aggiudicandosi la partita con un’accelerazione perentoria di diritto.

Numeri scadenti di Lorenzo anche al servizio: 54% di prime palle in campo, vincendo la misera cifra di 47% di punti, da dato bassissimo, mentre Bu ha ottenuto con la prima palla 4 punti su 5. Netto il predomino del cinese nel rapporto vincenti – errori: 18 / 7 per Bu, negativo il saldo di Musetti (9/11).

Molto difficile l’ingresso nel match di Musetti: cede immediatamente il game di servizio, con la battuta che non ne vuol sapere di entrare. Bu invece è solidissimo, spinge con grande efficacia col diritto e cede solo un punto nei suoi primi turni di servizio. Sul 3-1, Musetti crolla di nuovo sotto 0-40, e cede il secondo game di battuta alla seconda chance per il 4-1 Bu. Il cinese non regala niente e chiude un set dominato per 6-2.

Purtroppo dopo un discreto primo turno di servizio, Musetti va di nuovo sotto sull’1 pari. Sul 30-40 concede una palla break sotto i colpi pesanti del rivale, che continua a controllare il ritmo di gioco e strappa il break che lo manda avanti 2-1. Musetti non c’è, si ritrova di nuovo sotto 0-40 nel quinto game e di nuovo perde il game di servizio (4-1). Quando tutto pareva perso, ecco la reazione di Lorenzo che finalmente è più aggressivo e si prende due contro break, mettendo qualche dubbio all’avversario. Purtroppo la rimonta è fine a se stessa: sul 4 pari Musetti non bene al servizio, commette errori sotto il pressing del rivale. Bu strappa un altro break (il quinto del match) e chiude poi in sicurezza 6-4.

Bu – Musetti



ATP Beijing Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 6 6 Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 2 4 Vincitore: Bu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Y. Bu 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 4-1 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Y. Bu 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0