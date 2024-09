Challenger Mouilleron-le-Captif: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Mouilleron-le-Captif – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Quentin Halys vs Matteo Martineau

Mark Lajal vs Geoffrey Blancaneaux

Qualifier vs Qualifier

Joris De Loore vs (5) Jacob Fearnley

(3) Richard Gasquet vs Alexander Blockx

Dino Prizmic vs (WC) Lucas Poullain

(WC) Sascha Gueymard Wayenburg vs Charles Broom

Antoine Escoffier vs (6) Hamad Medjedovic

(8) August Holmgren vs (WC) Manuel Guinard

Maxime Janvier vs Elias Ymer

Calvin Hemery vs Martin Damm

Gabriel Debru vs (4) Lucas Pouille

(7) Gregoire Barrere vs Qualifier

Qualifier vs Clement Chidekh

Samuel Vincent Ruggeri vs Qualifier

Qualifier vs (2) Harold Mayot

(1) Hazem Nawvs (WC) Alexandre RecoAlessandro Peccivs (10) Vitaliy Sachko

(2) Jelle Sels vs (Alt) Lucas Miedler

Arthur Reymond vs (8) Matthew Dellavedova

(3) Nikoloz Basilashvili vs Hamish Stewart

(Alt) Axel Garcian vs (12) Eliakim Coulibaly

(4) Maxime Chazal vs Buvaysar Gadamauri

Alexis Gautier vs (7) Tristan Lamasine

(5) Alexey Vatutin vs (WC) Kenny De Schepper

Stuart Parker vs (9) Norbert Gombos

(6) Mathias Bourgue vs (WC) Jonathan Eysseric

(WC) Martin Sabas vs (11) Arthur Bouquier

Court Central – ore 10:00

Hazem Naw vs Alexandre Reco

Nikoloz Basilashvili vs Hamish Stewart

Alexis Gautier vs Tristan Lamasine

Maxime Chazal vs Buvaysar Gadamauri

Alexey Vatutin vs Kenny De Schepper

Mathias Bourgue vs Jonathan Eysseric

Court Annexe – ore 10:00

Alessandro Pecci vs Vitaliy Sachko

Axel Garcian vs Eliakim Coulibaly

Jelle Sels vs Lucas Miedler

Arthur Reymond vs Matthew Dellavedova

Stuart Parker vs Norbert Gombos

Martin Sabas vs Arthur Bouquier