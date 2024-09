Challenger Villena: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri nel Md e 2 nelle quali

Challenger Villena – Tabellone Principale – hard

(1) Duje Ajdukovic vs Marc-Andrea Huesler

Robin Bertrand vs Stefano Travaglia

(WC) Dali Blanch vs Qualifier

Mili Poljicak vs (6) Kamil Majchrzak

(3) Lukas Klein vs Gijs Brouwer

Qualifier vs Martin Landaluce

Enrico Dalla Valle vs Qualifier

(WC) Darwin Blanch vs (7) Hugo Grenier

(5) Nicolas Moreno De Alboran vs Cezar Cretu

Jules Marie vs Benoit Paire

Rudolf Molleker vs (Alt) Giovanni Fonio

Qualifier vs (4) Constant Lestienne

(8) Jerome Kym vs Matteo Gigante

Valentin Royer vs Nerman Fatic

(WC) Rafael Jodar vs Qualifier

Qualifier vs (2) Luca Van Assche

Challenger Villena – Tabellone Qualificazione – hard

(Alt) (1) David Jorda Sanchis vs Steven Diez

(Alt) Diego Augusto Barreto Sanchez vs (7) Christoph Negritu

(2) Daniel Merida vs (WC) Mees Rottgering

(Alt) David Pichler vs (10) Laurent Lokoli

(3) Michael Geerts vs Peter Heller

(WC) Ivan Marrero Curbelo vs (9) Riccardo Bonadio

(4) Jiri Vesely vs Dan Added

Andrej Martin vs (8) Aidan McHugh

(5) Raul Brancaccio vs Justin Engel

(WC) Pablo Aunion vs (11) Adria Soriano Barrera

(6) Jakub Paul vs (WC) Alejandro Manzanera Pertusa

(Alt) Julio Cesar Porras vs (12) Louis Wessels

Pista Carlos Alcaraz – ore 11:00

Daniel Merida vs Mees Rottgering

Diego Augusto Barreto Sanchez vs Christoph Negritu vs Alejandro Manzanera Pertusa

Pablo Aunion vs Adria Soriano Barrera

Pista 1 – ore 11:00

David Pichler vs Laurent Lokoli

David Jorda Sanchis vs Steven Diez

Raul Brancaccio vs Justin Engel

Ivan Marrero Curbelo vs Riccardo Bonadio

Pista 2 – ore 11:00

Andrej Martin vs Aidan McHugh

Jiri Vesely vs Dan Added

Julio Cesar Porras vs Louis Wessels

Michael Geerts vs Peter Heller