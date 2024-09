Six Kings Slam 2024: Il Video Promozionale che annuncia una nuova era del Tennis in Arabia Saudita

Un nuovo capitolo nella storia del tennis mondiale potrebbe aprirsi con l’arrivo del torneo di esibizione “Six Kings Slam 2024” in Arabia Saudita. Questo evento si prospetta come un potenziale punto di svolta per il crescente coinvolgimento del paese mediorientale nel mondo del tennis.

L’impegno dell’Arabia Saudita nel far decollare questo torneo è evidente dall’impressionante video promozionale realizzato per l’occasione. Dal 16 al 19 ottobre, gli appassionati di tennis potranno assistere alle performance di sei giocatori d’élite, ciascuno dei quali riceverà un compenso di 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione.

Ma la vera posta in gioco è il premio finale: il vincitore del torneo si aggiudicherà la straordinaria somma di 6 milioni di dollari. Queste cifre da capogiro sottolineano l’importanza che l’Arabia Saudita attribuisce a questo evento e il suo desiderio di lasciare un’impronta significativa nel panorama tennistico internazionale.

Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003 6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦 The Venue 📍

October 16 – 17 – 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 28, 2024

Il “Six Kings Slam 2024” potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il tennis, con l’Arabia Saudita che si propone come nuovo attore di rilievo in questo sport. Resta da vedere come questo torneo influenzerà il futuro del tennis e quali ripercussioni avrà sul circuito internazionale.





Marco Rossi