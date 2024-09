WADA fa appello contro l’assoluzione di Sinner nel caso Clostebol

L’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) ha ufficialmente contestato l’assoluzione di Jannik Sinner, stella del tennis italiano, nella controversa vicenda legata al Clostebol. In un comunicato pubblicato sul proprio sito web, la WADA ha annunciato di aver presentato un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) giovedì 26 settembre 2024.

– Sinner era risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita, in due occasioni separate nel marzo 2024.

– Un tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) aveva precedentemente assolto Sinner, giudicandolo “senza colpa o negligenza”.

La posizione della WADA

L’agenzia antidoping contesta fermamente questa decisione, sostenendo che:

1. La constatazione di “assenza di colpa o negligenza” non è corretta secondo le norme vigenti.

2. Richiede un periodo di ineleggibilità per Sinner compreso tra uno e due anni.

È importante notare che la WADA non sta cercando di squalificare alcun risultato ottenuto da Sinner, al di là di quelli già annullati dal tribunale di prima istanza.

Prossimi passi

Con il ricorso ora pendente davanti al CAS, la WADA ha dichiarato che non rilascerà ulteriori commenti sulla questione in questo momento. La decisione del CAS sarà cruciale per determinare il futuro immediato della carriera di Sinner e potrebbe avere implicazioni significative per la gestione dei casi di doping nel tennis professionistico.





Marco Rossi