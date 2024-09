ATP 500 Pechino: Cobolli domina Kotov, è nei quarti di finale

Energia e un servizio costante, davvero una vittoria netta e convincente per Flavio Cobolli all’ATP 500 di Pechino. Il romano batte con un eloquente 6-4 6-2 il russo Pavel Kotov in soli 76 minuti, conquistando i quarti di finale del torneo asiatico. Flavio ha mostrato tutto il suo tennis vigoroso, tanta spinta e il dominio del campo grazie alla velocità nell’arrivare sulla palla per spingere, sostenuto da un servizio in grande spolvero. Cobolli infatti ha servito il 62% di prime palle in gioco, vincendo ben l’87% dei punti (solo 4 ceduti!) e un altrettanto importanti 58% con la seconda palla. Numeri e rendimento che gli hanno permesso di comandare il gioco e spostare tanto Kotov, colpitore fenomenale col diritto ma non così rapido quando è costretto a rincorrere. Cobolli ha controllato per la maggior parte dell’incontro gli scambi, sbagliando qualcosa vista la sua grande spinta (19 errori a fronte di 13 vincenti) ma con un saldo assai migliore di quello di Kotov (ben 38 errori, con 13 vincenti). Inoltre Flavio non ha mai ceduto il game di battuta, annullando l’unica palla break concessa.

Per lui è settimo quarto di finale raggiunto a livello ATP e sesto in questa stagione (2° in un torneo di categoria 500). Nei quarti aspetta il vincente di Medvedev – Mannarino.

Kotov entra bene nel match: turno di servizio a zero, il secondo a quindici. Il servizio lo sostiene e il diritto “viaggia”. Cobolli spinge e commette qualche errore in più, tanto che sul 2-1 è lui a concedere la prima palla break dell’incontro. La salva con autorità, e sarà l’unica di tutto il match. Sullo slancio e adrenalina del momento, va a strappare il break a Kotov (che commette un doppio fallo nel game) alla seconda chance, sul 30-40. È l’allungo decisivo: Flavio tiene benissimo al servizio, vince tre turni di servizio di fila a 15 e chiude il parziale 6-4.

Ancora più netto il dominio di Cobolli nel secondo set. Kotov inizia alla battuta, è ed è subito nei guai. Sbaglia sotto la spinta e pressione di Cobolli, e pure il servizio lo tradisce con due doppi falli. Salva due palle break, ma la terza gli è fatale, e Flavio fa corsa di testa in grande sicurezza. Con un game a zero consolida il gap sul 2-0. Kotov ritrova l’aiuto del servizio, il parziale avanza sui turni di battuta fino al 4-2, dove Cobolli si porta 15-40 con la sua grande pressione e potenza, strappando il secondo break del set al rivale alla seconda chance, per il 5-2. Chiude 6-2 in totale sicurezza con un turno di servizio a zero.

Una bellissima prestazione, solida e di qualità, che conferma l’ottimo livello di gioco di Cobolli raggiunto in questa fase di stagione e che gli vale non solo l’ingresso tra i migliori 8 del torneo cinese, ma anche un virtuale ingresso nella top 30 ATP.

Cobolli – Kotov



ATP Beijing Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Pavel Kotov Pavel Kotov 4 2 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Kotov 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1