Caroline Garcia si ferma per il 2024: “Ho perso la gioia di giocare a tennis”

La tennista francese Caroline Garcia ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione 2024, in un toccante messaggio condiviso sui social media. La 30enne, attualmente nel top 40 del ranking mondiale, ha preso questa coraggiosa decisione dopo il torneo di Guadalajara, citando problemi fisici e mentali.

Garcia, con un record di 17 vittorie in 17 tornei quest’anno, ha ammesso che i suoi risultati non hanno soddisfatto le sue aspettative. “Questo anno ho avuto una mentalità tossica,” ha confessato. “Ho perso il contatto con la gioia di essere una tennista, ossessionandomi con il ranking e le vittorie.”

La campionessa ha rivelato di aver lottato contro l’ansia e gli attacchi di panico prima delle partite. “Sono esausta per l’ansia, gli attacchi di panico e le lacrime prima dei match,” ha scritto Garcia. Ha anche espresso la sua frustrazione per la pressione costante e la sensazione che il suo valore sia misurato solo dai suoi risultati settimanali.

Nonostante le difficoltà attuali, Garcia ha riconosciuto i suoi notevoli successi: vittorie in tornei WTA 1000, le WTA Finals, titoli di Grand Slam in doppio e il raggiungimento della posizione numero 4 del mondo. Tuttavia, ha ammesso di sentirsi bloccata mentalmente, non avendo raggiunto obiettivi come il numero 1 del mondo, un titolo di Grand Slam in singolare o un podio olimpico.

Garcia ha deciso di prendersi una pausa per ricaricare le batterie e prepararsi per il 2025. “Mi prenderò alcune settimane di riposo per ricaricarmi e poi inizierò a preparare il 2025 in anticipo,” ha dichiarato. “Mi preparerò fisicamente, mentalmente e tatticamente.”

La tennista francese ha concluso il suo messaggio con una nota di gratitudine e speranza: “Grazie a tutti per il vostro supporto, ci vediamo in Australia.”

Il mondo del tennis attende con ansia il ritorno di Caroline Garcia, sperando di rivederla in campo più forte e serena che mai.





Francesco Paolo Villarico