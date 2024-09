L’ATP di Estoril nel 2025 passerà a Challenger 175, ma solo per un anno

Nel 2026 avrà garantito un posto come 250, per due anni

Movimento in Portogallo per l’unico torneo maggiore in calendario. L’annuncio arriva direttamente dal Millennium Open di Estoril che annuncia “grandi novità” attraverso un post social. Con gli spostamenti già annunciati nella stagione 2025, la data “classica” dell’evento lusitano è rimasto senza data, quindi per il 2025 è stato deciso un declassamento a Challenger 175, da svolgersi nella seconda settimana del Masters 1000 di Madrid (attraendo quindi eventuali buoni giocatori usciti nei primi due turni). Dal 2026 invece Estoril avrà di nuovo il torneo ATP 250, garantito per due anni. Il “problema” è ancora la data: dovrebbe attestarsi la settimana successiva al Masters 1000 di Miami, quindi primo evento della stagione su terra battuta. Ma in quella stessa settimana, dovrebbero esserci anche altri tre tornei: Bucarest in Europa, Marrakech in nord Africa e Houston negli USA. Possibile un quarto torneo negli stessi giorni?

Questo l’annuncio del torneo di Estoril: “Il più grande torneo di tennis del Portogallo ha già una data. Dal 26 aprile al 4 maggio, le più grandi stelle del tennis mondiale torneranno sulla terra battuta dell’Estoril Tennis Club. E le buone notizie non si fermano. Il Millennium Estoril Open è confermato fino al 2027. Nel 2025 sarà, eccezionalmente, un ATP 175, per tornare nella categoria ATP 250 nel 2026 e 2027. Gli spalti del Millennium Estoril Open saranno di nuovo pieni? Sfida accettata”.

O maior torneio de ténis de Portugal já tem data. De 26 de abril a 4 de maio, as maiores estrelas do ténis mundial vão voltar a pisar a terra batida do Clube de Ténis do Estoril. E as boas notícias não param. O Millennium Estoril Open está confirmado até 2027. Em 2025 será,… pic.twitter.com/drl1EjqCjX — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) September 27, 2024

In giornate nelle quali molti tennisti parlano – alcuni anche in modo molto schietto – sui problemi del calendario, questo continua ad affollarsi sempre più.

Mario Cecchi