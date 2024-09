Nitto ATP Finals 2024: i favoriti per la qualificazione e i dettagli. Lorenzo Musetti potrebbe ancora farcela

Le Nitto ATP Finals 2024, in programma dal 10 al 17 novembre a Torino, sono l’appuntamento conclusivo della stagione del tennis maschile, riservato ai migliori otto giocatori dell’anno. Si tratta di uno dei tornei più prestigiosi del calendario ATP, in cui si sfidano i migliori interpreti del circuito per chiudere l’anno con un titolo di altissimo prestigio.

Andiamo dunque a scoprire insieme quali sono i tennisti già qualificati e quelli favoriti per partecipare al torneo.

I qualificati e la corsa agli ultimi posti

Al momento, Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz hanno già ottenuto il loro biglietto per Torino. L’italiano, attuale numero uno del mondo, sta vivendo una stagione straordinaria con successi nei tornei del Grande Slam e nei Masters 1000. Sinner, già finalista lo scorso anno, ha consolidato la sua posizione vincendo, tra gli altri, il suo primo US Open e il titolo al Miami Open, dimostrando di essere tra i più continui e dominanti del circuito​. Alexander Zverev, due volte finalista del torneo, ha recuperato da un infortunio che lo aveva rallentato nel 2023 e ha ritrovato la sua forma vincente nel 2024, qualificandosi con largo anticipo​.

Carlos Alcaraz, che ha vissuto una stagione di grande livello nonostante alcune battute d’arresto. Il giovane spagnolo, vincitore di diversi titoli nel 2024, è uno dei favoriti per le Finals dopo la sua prima apparizione lo scorso anno​.

Nonostante un 2024 segnato dagli infortuni e la volontà di ridurre gli impegni, Novak Djokovic è comunque in piena corsa per la qualificazione. Il serbo, fresco vincitore dell’oro olimpico a Parigi, ha confermato ancora una volta la sua competitività e mira a chiudere la stagione con un altro titolo di prestigio anche se ha dichiarato che le Finals non sono più le sue priorità​.

Altri favoriti per la qualificazione

Oltre a Djokovic, il gruppo dei potenziali qualificati include anche nomi di alto profilo come Taylor Fritz, numero uno statunitense e sempre tra i protagonisti nei tornei su cemento​. Fritz è seguito da Casper Ruud, che ha alternato buone prestazioni nei tornei più importanti, e Andrey Rublev, giocatore aggressivo e pericoloso che ha già raggiunto le ATP Finals in passato​.

Un altro nome interessante è quello di Stefanos Tsitsipas, che ha avuto una stagione con alti e bassi, ma che resta sempre competitivo nei momenti importanti. Tsitsipas è abituato a competere su grandi palcoscenici, e la sua esperienza potrebbe fare la differenza nelle fasi finali della corsa​. Da non sottovalutare anche Alex de Minaur, che ha dimostrato grande solidità durante la stagione, raccogliendo punti importanti in vari tornei e mantenendosi sempre a ridosso della top 8​.

Gli outsider in corsa

Mentre i favoriti sopra citati sembrano avere le maggiori possibilità di qualificazione, non va dimenticata la folta schiera di outsider che potrebbero sorprendere. Grigor Dimitrov, veterano del circuito, ha mostrato buoni segnali di forma e potrebbe essere uno dei candidati a un posto​. Tommy Paul, altro giocatore in ascesa, sta vivendo una stagione molto positiva e potrebbe tentare di sfruttare le ultime settimane del calendario per accumulare i punti necessari​.

Anche l’italiano Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz sperano in una qualificazione sorprendente. Entrambi hanno dimostrato di essere in grado di competere ad alti livelli e saranno determinati a spingere fino alla fine per raggiungere Torino​.

L’importanza delle ultime settimane

Le prossime settimane saranno decisive per definire i nomi degli ultimi qualificati. Tornei come il Masters 1000 di Parigi-Bercy e gli ATP 500 di Vienna e Basilea offriranno agli aspiranti partecipanti alle Finals la possibilità di raccogliere punti cruciali. In un contesto così competitivo, la forma fisica e mentale giocheranno un ruolo fondamentale.

La Race aggiornata

1. Jannik Sinner 🇮🇹 23 | 9050

2. Alexander Zverev 🇩🇪 27 | 6115

3. Carlos Alcaraz 🇪🇸 21 | 6060

– Punti per la qualif. all’ATP Finals: 5380

4. Daniil Medvedev 🇷🇺 28 | 4470

5. Taylor Fritz 🇺🇸 26 | 3890

6. Casper Ruud 🇳🇴 25 | 3795

7. Andrey Rublev 🇷🇺 26 | 3520

8. Alex de Minaur 🇦🇺 25 | 3305

9. Novak Djoković 🇷🇸 37 | 3260

10. Grigor Dimitrov 🇧🇬 33 | 2835

11. Tommy Paul 🇺🇸 27 | 2785

12. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 26 | 2735

13. Hubert Hurkacz 🇵🇱 27 | 2630

14. Frances Tiafoe 🇺🇸 26 | 2460

15. Lorenzo Musetti 🇮🇹 22 | 2390

16. Holger Rune 🇩🇰 21 | 2225

17. Jack Draper 🇬🇧 22 | 2095

18. Sebastian Korda 🇺🇸 24 | 2010

19. Ben Shelton 🇺🇸 21 | 1900

20. Alejandro Tabilo 🇨🇱 27 | 1858