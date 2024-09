Fasi finali per l’Itf del Forte Village

Andrea Picchione si qualifica per la semifinale del tabellone maschile nel secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

L’italiano, accreditato della terza testa di serie, ha eliminato il davisman polacco Daniel Michalski, numero 6 del seeding e vincitore del torneo della scorsa settimana 1-6, 6-1, 6-1. In semifinale affronterà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, numero 5 del tabellone che l’ha spuntata 6-7(4), 7-6(6), 6-3 sul britannico Jay Clarke, numero 1 del torneo. Derby ucraino nella “semifinale bassa”, con la testa di serie oleksandr Ovcharenko che ha superato 6-4, 6-2 Andrea Guerrieri e sfiderà Oleksil Krutykh (3-6, 6-3, 6-4 su Gabriele Pennaforti).

Il doppio vedrà sicuramente una vittoria italiana, con quattro coppie tricolori in semifinale: Jacopo Bilardo e Augusto Virgili affronteranno Gabriele Bosio e Riccardo Perin, mentre Julian Ocleppo e Giovanni Oradini se la vedranno con Niccolò Catini e Michele Ribecai.

Nel singolare femminile, tre italiane accedono ai quarti di finale. Sono la wild card Camilla Gennaro, Silvia Ambrosio e Anastasia Abbagnato. Nella doppia sfida Italia-Germania, Gennaro ha sorpreso 4-6, 7-6(5), 6-1 la testa di serie numero 4 Katharina Hobgarski, e domani sfiderà Ambrosio, che ha regolato 6-2, 6-0 la qualificata Tessa Brockmann. Bene Abbagnato, che non ha avuto difficoltà contro la spagnola Cristina Diaz Adrover (6-1, 6-2) e domani se la vedrà con la ceca Julie Struplova, numero 3 del tabellone.

E tre italiane inseguono anche la finale del doppio. Abbagnato, in coppia con la bosniaca Anita Wagner, giocherà contro la polacca Daria Kuczer e la svedese Lisa Zaar, mentre nella parte bassa del tabellone Ambrosio e Struplova affrontano Francesca Pace e la bulgara Dia Evtimova.