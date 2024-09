Swiatek salta anche Tokyo: il tour asiatico sfuma per la numero 1

Da quando l’abbiamo vista per l’ultima volta agli US Open, Iga Swiatek continua a posticipare il suo ritorno sui campi. Né Seul, né Pechino e ora non sarà presente nemmeno al torneo di Tokyo che si svolgerà dal 21 al 27 ottobre. In questo modo, la numero 1 del mondo si perderà quasi completamente il tour asiatico, in attesa che confermi la sua partecipazione al WTA 1000 di Wuhan (dal 7 al 13 ottobre). Infatti, il suo nome non figura nella lista delle iscritte a Tokyo, il che dimostra ancora una volta che la fine della stagione di Swiatek è sempre più vicina, con le WTA Finals come ultima tappa.





Marco Rossi