Zverev: “Mi è stata diagnosticata una polmonite”

Il tedesco è in dubbio per il 1000 di Shanghai

Alexander Zverev svela il motivo della sua assenza al torneo 500 di Pechino: polmonite. Il tedesco non è apparso in grande spolvero alla Laver Cup a Berlino, adesso in una dichiarazione rilasciata alle agenzie di stampa nazionali afferma la necessità di prendersi una piccola pausa per risolvere questo problema e tornare in campo nella miglior forma.

“Purtroppo mi è stata diagnosticata una polmonite, il che spiega le difficoltà fisiche che ho avuto negli ultimi mesi”, annuncia Zverev, come riporta Zeit. “Devo innanzitutto prendermi cura della mia salute in modo da poter partecipare di nuovo alle competizioni il più rapidamente possibile”.

Zverev, n.2 del ranking ATP, ha disputato il suo ultimo match ufficiale a US Open, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, una brutta sconfitta che commentò in modo assai negativo nella seguente press conference: “Non ho mai giocato così male di rovescio in vita mia”.

A questo punto è fortemente in dubbio anche la sua presenza al Masters 1000 di Shanghai. Vedremo se riuscirà a giocare l’importante torneo asiatico, o se continuerà le cure e si ripresenterà in competizione negli ultimi tornei stagionali in Europa. È già matematicamente qualificato per le ATP Finals di Torino (torneo che ha vinto due volte in carriera), insieme a Sinner e Alcaraz.

Mario Cecchi