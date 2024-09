ATP 500 Tokyo: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Fuori Tsitsipas e Auger Aliassime (LIVE)

Le cose non stanno andando per il verso giusto per due giocatori le cui aspettative e potenziale sono molto più alti di quanto stiano dimostrando in questa stagione. Stefanos Tsitsipas ha subito un’altra delusione colossale, perdendo questa volta al primo turno dell’ATP 500 Tokyo 2024 contro Alex Michelsen, con il punteggio di 4-6 6-1 6-2, mostrando evidenti segni di malessere fisico. Inoltre, Félix Auger-Aliassime è stato sconfitto in un incontro lottato contro Yoshihito Nishioka, con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 7-6 (5).

ATP Tokyo Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 7 3 7 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Tokyo Reilly Opelka Reilly Opelka 6 1 4 Ben Shelton [8] Ben Shelton [8] 3 6 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 R. Opelka 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Opelka 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 B. Shelton 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 R. Opelka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Opelka 40-15 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Opelka A-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 0 4 Arthur Fils • Arthur Fils 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 4-5 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-3 → 3-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

KINOSHITA GROUP ARENA – ore 04:00

ATP Tokyo Tommy Paul [5] Tommy Paul [5] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 3 2 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Alex Michelsen Alex Michelsen 4 6 6 Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 1 2 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Michelsen 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 0-15 30-30 5-1 → 5-2 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Frances Tiafoe [7] Frances Tiafoe [7] 5 3 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 7 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df ace 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 B. Nakashima A-40 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 0 2 4 Holger Rune [6] • Holger Rune [6] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 4-3 A. Tabilo 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 H. Rune 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Rune 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

COURT 1 – ore 04:00

ATP Tokyo Jack Draper Jack Draper 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 4 2 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Draper 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Alexei Popyrin Alexei Popyrin 3 7 5 Tomas Machac Tomas Machac 6 6 7 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 T. Machac 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 2-3 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Tokyo Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 0 4 5 Christopher O'Connell • Christopher O'Connell 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. O'Connell 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. O'Connell 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df df 0-0 → 0-1

