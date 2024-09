ATP 500 Pechino: Sonego domina il primo set, poi subisce la rimonta di Mannarino

Un set quasi perfetto, arrembante e ricco di colpi vincenti, poi Lorenzo Sonego perde campo e sicurezza sotto i colpi di un Adrian Mannarino più preciso e offensivo, capace di ribaltare l’incontro a suo favore. Questo il sunto della sconfitta partita dal piemontese contro il francese, 1-6 6-2 6-3 lo score al termine di due ore di tennis nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Il francese con questo successo si porta avanti 3-2 nei confronti diretti con l’italiano.

Sonego è partito fortissimo: perfetto al servizio, i suoi piedi come molle a scattare sulla palla per metterlo in condizione di scaricare tutta l’aggressività del suo diritto d’attacco. Si prende subito il break Lorenzo (2-0) alla seconda chance, e fila via sicuro al comando con la prima palla che lo sostiene. Con un altro turno di battuta a zero si porta 4-1, quindi strappa il secondo break del set di forza (5-1) e annulla l’unica palla break del parziale, chiudendo in bellezza e totale sicurezza per 6 giochi a 1. 10 vincenti e un solo errore gratuito, con l’84% di prime palle in campo vincendo 81% dei punti. Mannarino di fatto nullo in risposta.

Purtroppo per “Sonny” la partita svolta dalla parte di Mannarino dal secondo set. L’esperto transalpino vince a 30 il primo turno di servizio e inizia a rispondere con più profondità. Sonego sente maggiore pressione e inizia a sbagliare qualcosa in più. Adrian avvicina la sua posizione alla riga di fondo e da lì, con il suo anticipo, inizia a spostare lateralmente l’azzurro, prendendosi campo. Un tennis lineare e veloce, che parte da una risposta efficace e che gli consente di strappare un break, per il 2-0. L’incontro cambia repentinamente a suo favore, dal centro del campo Mannarino ora comanda e trova il vincente in lungo linea o in contro piede. Adrian gioca solido al servizio fino al 4-2, quando Sonego aggredisce al massimo cercando di riaprire il parziale, portandosi 15-40. Mannarino non crolla, vince 4 punti di fila e in risposta va a prendersi il secondo break sul 15-40, con errore di rovescio di Sonego, chiudendo il set per 6-2.

Il terzo set si apre col brivido per Sonego: concede una palla break nel suo primo turno di battuta con un doppio fallo, ma la cancella con Ace. Purtroppo è solo il preludio del break che subirà nel quarto game, ai vantaggi, di nuovo guastato da un doppio fallo, provocato dalla pressione in risposta del francese. Avanti 3-1, Mannarino è perfetto nei suoi turni di battuta e chiude il match per 6-3.

Mannarino – Sonego



ATP Beijing Adrian Mannarino Adrian Mannarino 1 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 3 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1