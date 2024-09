ATP 500 Tokyo: buon esordio di Berrettini, supera Van de Zandschulp in due set

Esordio vincente per Matteo Berrettini all’ATP 500 di Tokyo: con una prestazione solida al servizio e sprazzi di buon tennis il romano batte per 6-3 6-4 Botic Van de Zandschulp, confermando la sua superiorità sull’olandese (quarta vittoria in altrettante sfide). Novanta minuti di tennis concreto per Matteo, contraddistinto da 7 Ace (nessun doppio fallo) e i suoi schemi preferiti, diritto potente e molti tagli col back di rovescio che hanno tolto ritmo e proposto palle basse e scomode sulle quali Van de Zandschulp ha spesso fatto molta fatica. Troppi gli errori per l’olandese, soprattutto nella prima fase del match, dove ha stentato a centrarsi e trovare ritmo col servizio. Matteo ha iniziato male, subendo un break a freddo, e poi ne ha concesso un altro servendo per il primo set sul 5-1, ma dopo aver chiuso il primo parziale è stato assai solido e ha annullato l’unica chance del contro break nell’ottavo game con la sua combinazione servizio e diritto, perfetta. Al secondo turno ci sarà il vincente di Fils – Fritz.

Berrettini avrebbe potuto chiuderla anche con un punteggio più netto senza quelle piccole fasi negative, ma non c’è mai stata la sensazione che la partita potesse scappargli di mano. Ha servito mettendo in campo il 72% di prime palle, vincendo il 71% dei punti, e anche in risposta è stato molto ficcante sulle seconde palle non sempre veloci e angolate dell’olandese. Nello scambio Botic ha strappato alcuni bei punti tirando a tutta il suo diritto potente, ma quando c’è stato da costruire, imbastire lo scambio e rincorrere, Matteo è stato assai più svelto, reattivo e continuo. Proprio la rapidità generale e velocità nella copertura del campo dell’azzurro è forse la notizia più importante della giornata, indica una buona condizione atletica e la sua voglia di giocare da protagonista questo torneo e il finale di una stagione che gli ha portato 3 tornei ATP, e dalla quale vuol ancora togliersi qualche soddisfazione e soprattutto salire nel ranking per essere testa di serie agli Australian Open 2025.

Buoni i tempi degli attacchi a rete di Matteo, e ottimo l’uso del taglio col rovescio. Questo, insieme al servizio, è stato il colpo che più ha sostenuto il suo tennis e creato problemi all’olandese. Infatti sia con il back incrociato, lento e profondo, che con il taglio di rovescio improvviso in lungo linea, Berrettini è riuscito a spostare l’avversario e non permettergli di colpire una palla consistente e di buona altezza. Botic si piega ben poco sulle ginocchia, e quando è costretto a rincorrere sulla destra il suo equilibrio è spesso modesto. Una buona prestazione complessiva per l’azzurro, dopo le tre vittorie in Davis Cup a Bologna.

Contro Fils Matteo non ha mai giocato, contro Fritz non ha mai vinto. Al secondo turno, comunque vada, ci sarà una bella sfida.

Il match con bagarre immediata. Berrettini serve solo prime palle ma commette due errori gravi (diritto e volée) e l’olandese strappa un break immediato. Immediata è anche il contro break di Matteo, grazie agli errori di Van de Zandschulp (un doppio fallo, un rovescio, e un tocco pessimo di volo sulla palla break). Berrettini è meno falloso dell’olandese, e il suo tocco è migliore, come sulla splendida palla corta nel terzo game, imprendibile. 2-1 per l’azzurro, che scappa in vantaggio con un break nel quarto game. Il diritto di Botic non è affatto centrato, e anche la prima palla non va, così che Matteo sulle seconde può spingere forte con il suo diritto potente. L’olandese salva la prima chance sul 15-40 con l’Ace, ma sulla seconda Berrettini tira una bella risposta angolata e poi un diritto vincente, per il 3-1. Con due Ace il romano vola 4-1, poi continua a spingere e pungere col diritto, bellissimo il diritto in corsa che lo porta 0-30 nel sesto game. Continui alti e bassi per Van de Zandschulp, qualche colpo di qualità ma anche troppe incertezze, inclusa una seconda di servizio troppo lenta e facilmente aggredibile da Berrettini. Il game è lungo, l’italiano trova anche un bel passante di rovescio lungo linea a una sola mano, gran controllo e polso d’acciaio. Dopo dodici punti Matteo si procura una palla break con un errore di rovescio banale. Berrettini è fortunato sul primo passante, deviato dal nastro, quindi chiude con una seconda bordata. Doppio break e 5-1 Berrettini, quinto game consecutivo. Serve per chiudere il parziale l’italiano, ma non ci riesce. Botic trova i due migliori diritti del suo incontro, due spallate vincenti imprendibili. Sul 30 pari Matteo spara lungo un diritto in corsa, gli costa la palla break e il break arriva, con tocco di volo mal calibrato (da posizione difficile). Il 90% di prime palle in campo per l’azzurro, ma due break subiti. L’olandese si porta 3-5 con un buon turno di servizio – e meno errori – quindi Berrettini serve di nuovo per il set. Di nuovo un errore di volo per Matteo, 30 pari, rimedia con un Ace al centro e sul set point un altro. 6-3 Berrettini.

Van de Zandschulp inizia male anche il secondo set. Un doppio fallo, un altro erroraccio in costruzione che gli costa una palla break. Si salva Botic, ma ne concede un’altra arrivando male su di un back di rovescio “maligno” di Berrettini. L’italiano strappa il break con un passante di rovescio deviato dal nastro e reso imprendibile. 1-0 Berrettini, con un game solido al servizio e diritto pesante consolida il vantaggio, 2-0. L’olandese ritrova la prima di servizio, più precisione col diritto e attacca la rete con buon tempo. Matteo continua a servire con buone percentuali, spinge col diritto e taglia ottimamente la palla col back di rovescio, traiettorie che “l’Orange” mal digerisce. Il set segue i turni di battuta senza altri scossoni, dopo le incertezze della prima fase ora il tennis di VDZ è più continuo, sostenuto anche da una prima palla più efficace. Appena c’è da toccare la palla, la miglior mano di Matteo c’è (e ottime anche le rincorse, sia difensive che verso le rete). 4-3 Berrettini. Arriva un turno di servizio più incerto per il romano, con un paio di ottime giocate ma anche troppo campo lasciato al rivale. Ai vantaggi Matteo sbaglia un back di rovescio all’interno di uno scambio lungo e tattico, gli costa una palla break. La cancella di prepotenza con il suo schema principe, servizio potente e diritto inside out vincente. Con due Ace di fila, sesto e settimo, si porta 5-3. Eccellente reazione dal primo momento di difficoltà del set. Van de Zandschulp forse paga mentalmente lo scoramento della chance non sfruttata. Sbaglia due rovesci cross, molto bloccato con le gambe nell’esecuzione, crolla 15-40 con una volée toccata in rete, ecco due match point per Berrettini. Non va il lob di Matteo sul primo, ottimo l’attacco col diritto dell’olandese sul secondo. Con un Ace Botic resta aggrappato al match, 4-5. Matteo serve per chiudere. Solido l’azzurro, battuta efficace, diritto potente giocato con profondità. Con un’altra pallata di servizio imprendibile vola 40-0, altre 3 palle match. Basta la prima, muore in rete la risposta di Van de Zandschulp. Una buona vittoria, prestazione solida che gli apre le porte del secondo turno, dove probabilmente ci sarà Taylor Fritz (o Fils).

ATP Tokyo Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 3 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0