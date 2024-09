ATP 500 Tokyo: Darderi spreca troppe palle break ed è battuto da Navone

Si ferma all’esordio l’avventura di Luciano Darderi all’ATP 500 di Tokyo, scattato stanotte col tabellone principale. L’italiano nato in argentina è stato battuto con un duplice 6-4 da Mariano Navone, una delle sorprese della stagione. Darderi è stato meno continuo ed efficace dell’albiceleste, ricavando di meno dal servizio e soprattutto sfruttando solo una delle nove palle break conquistate, mentre Navone ne ha sfruttate 3 su 6 ed ha vinto in risposta il 54% dei punti sulla seconda di Luciano e ben il 42% sulla prima.

Il primo set avanza senza scossoni fino al 3-2 Darderi. Qua Luciano si procura le prime due palle break dell’incontro spingendo tanto col diritto (15-40) ma Navone si salva, commette un doppio fallo; quindi concede una terza chance, ma annulla anche questa e impatta 3 pari. Darderi concede la prima palla break sul 4 pari e gli è fatale: Navone opera il break e serve per il set. Arriva la reazione di Darderi, sale nuovamente 15-40 in risposta, ma non riesce di nuovo a sfruttare le chance e Mariano ai vantaggi chiude il set per 6-4.

La lotta si è accesa, e continua per tutto il secondo parziale, contraddistinto da molte chance di break, in quasi tutti i game. Darderi ne salva due nel primissimo gioco; ne concede altre due ai vantaggi sull’1 pari e sulla seconda un errore gli costa il break che manda avanti Navone 2-1. Solido l’argentino, si porta avanti 3-1 e strappa un secondo break all’italiano (complice anche un doppio fallo) per il 4-1. Darderi non molla: in risposta si procura altre tre palle break (0-40) ma ancora una volta non riesce a strappare il turno di battuta all’avversario, per il 5-1. Il non sfruttare le occasioni gli costerà la partita. Finalmente il sospirato break per Darderi arriva sul 5-2, con l’argentino a servire per l’incontro (5-3) ma non riesce a rimettere lo score in parità, con Navone che serve di nuovo per il match sul 5-4 e stavolta non concede chance all’italiano.

ATP Tokyo Mariano Navone Mariano Navone 6 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 4 4 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Navone 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 5-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1