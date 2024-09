ATP 500 Pechino: Il Tabellone Principale. Primo turno tosto per Jannik Sinner. Un qualificato per Lorenzo Musetti. Al via anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego

🇨🇳 ATP 500 Pechino – Tabellone Principale – hard

(1) Jannik Sinner vs Nicolas Jarry

Jan-Lennard Struff vs (WC) Stan Wawrinka

Jiri Lehecka vs Pedro Martinez

Qualifier vs (5) Grigor Dimitrov

(4) Andrey Rublev vs (PR) Pablo Carreno Busta

Alejandro Davidovich Fokina vs Zhizhen Zhang

(SE) Juncheng Shang vs (WC) Yunchaokete Bu

Qualifier vs (6) Lorenzo Musetti

(8) Alexander Bublik vs Flavio Cobolli

(WC) Yi Zhou vs Fabian Marozsan

Adrian Mannarino vs Lorenzo Sonego

Gael Monfils vs (3) Daniil Medvedev

(7) Karen Khachanov vs Qualifier

Francisco Cerundolo vs Qualifier

Tallon Griekspoor vs Miomir Kecmanovic

Giovanni Mpetshi Perricard vs (2) Carlos Alcaraz