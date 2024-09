Riccardo Bonadio annuncia il ritiro

“È stato un viaggio fantastico, un susseguirsi di esperienze indimenticabili, di ricordi e soddisfazioni che rimarranno per sempre scolpite nella mia mente; ma nella vita c’è sempre la parte amara perché non c’è giorno senza notte, i sacrifici, i momenti bui e di sconforto più totale, le sconfitte che ogni settimana (o quasi) contraddistinguono questo sport…”.

Così inizia un lungo e toccante messaggio scritto da Riccardo Bonadio sui suoi canali social, con il quale annuncia il ritiro dall’attività professionistica. “A questo continuo up and down di emozioni devo tutto”.

“Non c’è alcun lavoro come lo sport e per me il tennis, che possa metterti di fronte a continue sfide, a continui cambiamenti, a scelte difficili da prendere che tirino fuori a volte il meglio a volte il peggio del proprio carattere, ma che sicuramente ti spronano a migliorare”. Riportiamo il messaggio social completo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Bonadio (@riccardo_bonadio13)

“Ora è tempo di voltare pagina, iniziare un nuovo percorso, quasi ripartendo da zero e sperando di trasmettere tutto quello che ho imparato sulla mia pelle e non solo. Mi auguro di rivivere emozioni uguali, perché noi siamo emozioni. Cechiamo emozioni. E il mio modo di sperimentarle è stato e sarà sicuramente IL TENNIS”, conclude Bonadio.

Il 31enne di Azzano Decimo ha raggiunto in carriera il best ranking di n.164 ATP il 22 maggio 2023. In carriera ha vinto 10 tornei ITF e ha raggiunto una finale a livello Challenger nel 2022 a Bratislava, dove fu sconfitto da Alexander Shevchenko. In Italia ha giocato due semifinali Challenger, una sui campi dell’Eurosporting Cordenons dove lo scorso agosto disputò il suo ultimo match, perdendo nei quarti dallo spagnolo Taberner.

Mario Cecchi