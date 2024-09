Musetti a un passo dalla gloria: può finalmente conquistare il suo primo titolo ATP nel 2024? (Video e con il programma di domani)

Lorenzo Musetti sembra essere a un passo dal tanto agognato primo titolo ATP in stagione. Lunedì, il 22enne ha dimostrato ancora una volta il suo valore, sconfiggendo il qualificato Alibek Kachmazov con un netto 6-4, 6-2 nella semifinale del Chengdu Open.

Questo risultato porta Musetti alla sua terza finale ATP del 2024, dopo quelle al Queen’s Club e a Umag. Nonostante il punteggio apparentemente facile, il match è durato un’ora e 42 minuti, a testimonianza della resistenza offerta dal sorprendente Kachmazov, che fino a quel momento non aveva perso un set nel torneo.

La prestazione di Musetti è stata particolarmente impressionante al servizio, salvando tutti e tre i break point affrontati. “È stata una delle mie migliori performance al servizio finora,” ha dichiarato l’italiano nell’intervista post-partita, “Sono davvero felice di essere in finale.”

È stato solido, ha giocato un buon tennis sin dall’inizio, e non è stato facile breakkarlo o mantenere il servizio”.

Questa vittoria non solo avvicina Musetti al suo primo titolo ATP, ma alimenta anche le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals di Torino. Attualmente 15° nella Race, il giovane azzurro si trova ora a soli 855 punti dall’ottavo posto, occupato da Alex de Minaur.

La finale di martedì vedrà Musetti sfidare il beniamino di casa Shang Juncheng. Una vittoria qui potrebbe essere il trampolino di lancio per una stagione 2024 da protagonista per Musetti.

Center Court – ore 10:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti

Lorenzo Musetti vs Juncheng Shang





Marco Rossi