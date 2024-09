Nuovo infortunio per Emma Raducanu

Non ha pace la talentuosa e discussa Emma Raducanu. La campionessa 2021 di US Open si è di nuovo infortunata nel corso del suo match di quarti di finale al torneo di Seoul, dove aveva mostrato una buona condizione tecnica e mentale. Un problema al piede l’ha costretta a gettare la spugna al termine del primo set, ceduto per 6-1 contro Daria Kasatkina. Così scrive Emma in un post social, che conferma l’infortunio e la forza a saltare il China Open, dove sarebbe stata una delle protagoniste più seguite dal pubblico locale (parla perfettamente cinese, vista la sua origine).

“Ciao a tutti, la scorsa settimana a Seoul mi sono slogata alcuni legamenti del piede e questo richiede del tempo per guarire. Significa che non potrò giocare a Pechino ma spero di poter tornare a giocare il primo possibile”, questo il messaggio di Emma.

Hello, last week in Seoul i sprained some ligaments in my foot which unfortunately need some more time to heal. It means i can’t play in Beijing but I hope to be back competing as soon as i can ❤️‍

— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) September 23, 2024