ATP 500 Beijing: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. C’è Fabio Fognini

ATP 500 Beijing – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Miomir Kecmanovic vs Zizou Bergs

Corentin Moutet vs (5) Alexander Shevchenko

(2) Roberto Carballes Baena vs (WC) Rigele Te

Sumit Nagal vs (6) Pavel Kotov

(3) Roman Safiullin vs (WC) Aoran Wang

(WC) Yi Zhou vs (7) Roberto Bautista Agut

(4) Arthur Rinderknech vs Fabio Fognini

Hugo Gaston vs (8) Jakub Mensik

Moon – ore 05:00

Elena-Gabriela Ruse vs Jia-Jing Lu

Kamilla Rakhimova vs Kimberly Birrell

Alycia Parks vs Tamara Korpatsch (Non prima 07:30)

Brad Drewett – ore 05:00

Hugo Gaston vs Jakub Mensik

Roberto Carballes Baena vs Rigele Te

Yi Zhou vs Roberto Bautista Agut

Court 3 – ore 05:00

Sumit Nagal vs Pavel Kotov

Arthur Rinderknech vs Fabio Fognini

Miomir Kecmanovic vs Zizou Bergs

Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo vs Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith (Non prima 10:00)

Court 5 – ore 05:00

Aliona Falei vs Dalma Galfi

En-Shuo Liang vs Jana Fett

Emina Bektas vs Mananchaya Sawangkaew (Non prima 07:30)

Court 4 – ore 06:00

Corentin Moutet vs Alexander Shevchenko

Roman Safiullin vs Aoran Wang

Jamie Murray / John Peers vs Yuquan Jin / Zekai Li (Non prima 09:00)

Court 6 – ore 05:00

Sara Sorribes Tormo vs Zeynep Sonmez

Arina Rodionova vs Mai Hontama

Hailey Baptiste vs Priscilla Hon

Court 7 – ore 05:00

Yuliia Starodubtseva vs Su Jeong Jang

Zarina Diyas vs Heather Watson

Rebecca Sramkova vs Polina Kudermetova