WTA 1000 Beijing: Il Tabellone Principale. 4 azzurre ai nastri di partenza. Jasmine Paolini n.3 del seeding

WTA 1000 Beijing – Tabellone Principale – parte alta

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Yafan Wang vs Ashlyn Krueger

Bye vs (29) Lulu Sun

(18) Madison Keys vs Bye

(WC) Xinyu Gao vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Sijia Wei

Bye vs (13) Beatriz Haddad Maia

(11) Liudmila Samsonova vs Bye

(WC) Xinxin Yao vs Cristina Bucsa

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Elisabetta Cocciaretto

Bye vs (24) Elise Mertens

(30) Yue Yuan vs Bye

Anna Blinkova vs Karolina Muchova

Anna Bondar vs Jaqueline Cristian

Bye vs (7) Barbora Krejcikova

(3) Jasmine Paolini vs Bye

Harriet Dart vs Clara Tauson

Moyuka Uchijima vs (WC) Han Shi

Bye vs (31) Magda Linette

(17) Mirra Andreeva vs Bye

(WC) Ye-Xin Ma vs Irina-Camelia Begu

Viktorija Golubic vs Xiyu Wang

Bye vs (16) Donna Vekic

(9) Daria Kasatkina vs Bye

(WC) Meiling Wang vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Camila Osorio vs Ajla Tomljanovic

Bye vs (19) Anastasia Pavlyuchenkova

(25) Dayana Yastremska vs Bye

(WC) Yufei Ren vs Nadia Podoroska

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Emma Raducanu

Bye vs (5) Qinwen Zheng

(8) Jelena Ostapenko vs Bye
Elina Avanesyan vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Laura Siegemund
Bye vs (27) Katerina Siniakova

(20) Leylah Fernandez vs Bye

Jessica Bouzas Maneiro vs Peyton Stearns

Varvara Gracheva vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (10) Anna Kalinskaya

(14) Marta Kostyuk vs Bye

Katie Volynets vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Lucia Bronzetti vs Naomi Osaka

Bye vs (21) Yulia Putintseva

(26) Katie Boulter vs Bye

Martina Trevisan vs Taylor Townsend

Clara Burel vs Caroline Dolehide

Bye vs (4) Coco Gauff

(6) Emma Navarro vs Bye

(WC) Shuai Zhang vs McCartney Kessler

Greet Minnen vs Erika Andreeva

Bye vs (28) Anastasia Potapova

(23) Magdalena Frech vs Bye

Qiang Wang vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Sofia Kenin vs Ana Bogdan

Bye vs (12) Diana Shnaider

(15) Paula Badosa vs Bye

Lesia Tsurenko vs Viktoriya Tomova

Anhelina Kalinina vs Bernarda Pera

Bye vs (22) Ekaterina Alexandrova

(32) Veronika Kudermetova vs Bye

Amanda Anisimova vs Xinyu Wang

Diane Parry vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Bye vs (2) Jessica Pegula