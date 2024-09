Lutto per Jannik Sinner: si è spenta la zia Margith, a cui aveva dedicato il trionfo agli US Open

Un triste annuncio ha colpito il mondo del tennis italiano: è venuta a mancare Margith Sinner, zia del campione Jannik Sinner. La notizia è arrivata proprio mentre il tennista altoatesino atterrava a Pechino per il suo primo torneo dopo la storica vittoria agli US Open.

Margith, sorella della madre di Jannik, Siglinde, aveva 56 anni e viveva a Villabassa, in Alta Val Pusteria. Era una figura molto importante nella vita del campione, come lui stesso aveva ricordato durante la cerimonia di premiazione a New York: “Una figura importante nella mia vita, con cui ho trascorso molto tempo perché mi accompagnava in giro quand’ero piccolo, aiutando i miei genitori.”

I funerali si terranno martedì 24 settembre a Villabassa e saranno trasmessi anche su YouTube per permettere a chi non potrà essere presente di partecipare virtualmente. Il necrologio online ricorda Margith con affetto, menzionando il marito Karl, il figlio René e naturalmente la famiglia Sinner, inclusi Jannik e i suoi genitori.

La scomparsa di zia Margith aggiunge una nota di tristezza al momento d’oro di Jannik Sinner, che si appresta a tornare in campo a Pechino con il cuore pesante ma certamente motivato a onorare la memoria della sua amata zia con le sue prestazioni sportive.





Marco Rossi