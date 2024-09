Challenger Nonthaburi 4: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Nonthaburi 4 – Tabellone Principale – hard

(1) Arthur Cazaux vs Vadym Ursu

(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul vs Qualifier

Alejandro Moro Canas vs James McCabe

Illya Marchenko vs (5) Aslan Karatsev

(4) Maximilian Marterer vs Rio Noguchi

Dalibor Svrcina vs Qualifier

Denis Yevseyev vs Egor Gerasimov

Qualifier vs (6) Marco Trungelliti

(7) Mitchell Krueger vs Qualifier

Mackenzie McDonald vs (WC) Thanapet Chanta

Beibit Zhukayev vs Gonzalo Oliveira

Qualifier vs (3) Gabriel Diallo

(8) Coleman Wong vs (WC) Kasidit Samrej

Khumoyun Sultanov vs Daniel Evans

Alex Bolt vs Qualifier

Yu Hsiou Hsu vs (2) Adam Walton

(1) Yuta Shimizu vs Leo Vithoontien
Arthur Weber vs (10) Tibo Colson

(2) Tung-Lin Wu vs (WC) Yuttana Charoenphon

(PR) Rishab Agarwal vs (9) Aleksandre Bakshi

(3) Ramkumar Ramanathan vs (Alt) Thomas Fancutt

Duckhee Lee vs (8) Yurii Dzhavakian

(4) Blake Ellis vs (WC) Credit Chaiyarin

Mitsuki Wei Kang Leong vs (12) Sanhui Shin

(5) Kaichi Uchida vs Takuya Kumasaka

(WC) Natthayut Nithithananont vs (7) Ilia Simakin

(6) Andre Ilagan vs Rubin Statham

(WC) Thantub Suksumrarn vs (11) JiSung Nam

Court B – ore 05:00

Yuta Shimizu vs Leo Vithoontien

Ramkumar Ramanathan vs Thomas Fancutt

Natthayut Nithithananont vs Ilia Simakin

Court 1 – ore 05:00

Arthur Weber vs Tibo Colson

Duckhee Lee vs Yurii Dzhavakian

Kaichi Uchida vs Takuya Kumasaka

Court 2 – ore 05:00

Rishab Agarwal vs Aleksandre Bakshi

Mitsuki Wei Kang Leong vs Sanhui Shin

Andre Ilagan vs Rubin Statham