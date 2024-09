WTA 1000 Beijing: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un’ azzurra al via

WTA 1000 Beijing – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Kamilla Rakhimova vs (WC) Yihan Qu

Natalija Stevanovic vs (22) Kimberly Birrell

(2) Tatjana Maria vs Aliona Falei

Hanna Chang vs (19) Dalma Galfi

(3) Sara Errani vs En-Shuo Liang

(WC) Yushan Shao vs (15) Jana Fett

(4) Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Shuo Feng

Jia-Jing Lu vs (14) Marina Stakusic

(5) Rebecca Sramkova vs Tamara Zidansek

Polina Kudermetova vs (17) Linda Fruhvirtova

(6) Hailey Baptiste vs (WC) Ruien Zhang

Priscilla Hon vs (18) Suzan Lamens

(7) Sara Sorribes Tormo vs Arianne Hartono

Varvara Lepchenko vs (23) Zeynep Sonmez

(8) Arina Rodionova vs Xiaodi You

Sofya Lansere vs (16) Mai Hontama

(9) Alycia Parks vs (WC) Hanyu Guo

Mariam Bolkvadze vs (13) Tamara Korpatsch

(10) Yuliia Starodubtseva vs Carol Zhao

Su Jeong Jang vs (24) Sachia Vickery

(11) Rebeka Masarova vs Zarina Diyas

Heather Watson vs (20) Elsa Jacquemot

(12) Emina Bektas vs (WC) Zhang-Qian Wei

Mananchaya Sawangkaew vs (21) Nao Hibino

Moon – ore 04:00

(1) Kamilla Rakhimova vs Yihan Qu Inizio 04:00

Jia-Jing Lu vs (14) Marina Stakusic

(6) Hailey Baptiste vs Ruien Zhang

(9) Alycia Parks vs Hanyu Guo Non prima 08:00

Brad Drewett – ore 04:00

(4) Elena-Gabriela Ruse vs Shuo Feng Inizio 04:00

(8) Arina Rodionova vs Xiaodi You

Yushan Shao vs (15) Jana Fett

(12) Emina Bektas vs Zhang-Qian Wei

Court 3 – ore 04:00

Natalija Stevanovic vs (22) Kimberly Birrell Inizio 04:00

Priscilla Hon vs (18) Suzan Lamens

(3) Sara Errani vs En-Shuo Liang

(5) Rebecca Sramkova vs Tamara Zidansek Non prima 08:00

Court 5 – ore 04:00

(2) Tatjana Maria vs Aliona Falei Inizio 04:00

(11) Rebeka Masarova vs Zarina Diyas

Polina Kudermetova vs (17) Linda Fruhvirtova

Court 4 – ore 04:00

Hanna Chang vs (19) Dalma Galfi Inizio 04:00

Heather Watson vs (20) Elsa Jacquemot

Mariam Bolkvadze vs (13) Tamara Korpatsch

Court 6 – ore 04:00

(10) Yuliia Starodubtseva vs Carol Zhao Inizio 04:00

Varvara Lepchenko vs (23) Zeynep Sonmez

(7) Sara Sorribes Tormo vs Arianne Hartono

Court 7 – ore 04:00

Su Jeong Jang vs (24) Sachia Vickery Inizio 04:00

Sofya Lansere vs (16) Mai Hontama

Mananchaya Sawangkaew vs (21) Nao Hibino