Sramkova trionfa a Hua Hin, Haddad-Maia rimonta a Seoul

Il mondo del tennis femminile ha visto due finali WTA questo fine settimana, con risultati sorprendenti in entrambi i tornei.

A Hua Hin, Rebecca Sramkova ha continuato la sua ottima forma recente conquistando il suo primo titolo WTA. La slovacca, fresca finalista a Monastir, ha superato Laura Siegemund per 6-4 6-4, coronando così una settimana di tennis di alto livello.

Intanto, a Seoul, si è assistito a una finale ricca di colpi di scena nel WTA 500. Daria Kasatkina sembrava avere la partita in pugno dopo aver dominato il primo set e essere andata in vantaggio di un break nel secondo. Tuttavia, Beatriz Haddad-Maia ha mostrato grande determinazione, ribaltando completamente l’inerzia del match. La brasiliana ha messo in campo il suo miglior tennis nei momenti cruciali, completando una rimonta spettacolare con il punteggio finale di 1-6, 6-4, 6-1.

WTA 500 Seoul 🇰🇷 (Sud Corea) – Finali, cemento

WTA Seoul Miyu Kato / Shuai Zhang [3] Miyu Kato / Shuai Zhang [3] 0 1 0 0 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova • Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0 6 6 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Miyu Kato / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Miyu Kato / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Miyu Kato / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Miyu Kato / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Miyu Kato / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

(3) Miyu Kato/ (3) Shuai Zhangvs Nicole Melichar-Martinez/ Liudmila Samsonova

(1) Daria Kasatkina vs (3) Beatriz Haddad Maia Non prima 08:00



WTA Seoul Daria Kasatkina [1] Daria Kasatkina [1] 6 4 1 Beatriz Haddad Maia [3] Beatriz Haddad Maia [3] 1 6 6 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA 250 Hua Hin 2 🇹🇭 (Thailandia) – Finali, cemento

WTA Hua Hin #2 Anna Danilina / Irina Khromacheva [1] Anna Danilina / Irina Khromacheva [1] 0 6 7 0 Eudice Chong / Moyuka Uchijima Eudice Chong / Moyuka Uchijima 0 4 5 0 Vincitore: Danilina / Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Eudice Chong / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Anna Danilina/ (1) Irina Khromachevavs Eudice Chong/ Moyuka Uchijima

Laura Siegemund vs Rebecca Sramkova Non prima 10:00