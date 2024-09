Challenger Charleston: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Charleston – Tabellone Principale – hard

(1) Eubanks, Christopher vs Qualifier

Andrade, Andres vs (WC) Martin, Andres

Galarneau, Alexis vs Pinnington Jones, Jack

Monday, Johannus vs (7) Shelbayh, Abdullah

(4) Wolf, J.J. vs Sweeny, Dane

Qualifier vs Stricker, Dominic

Qualifier vs Basavareddy, Nishesh

Quinn, Ethan vs (6) Kypson, Patrick

(5) Kudla, Denis vs Tomic, Bernard

(WC) Lieberman, Henry vs (SE) Nakagawa, Naoki

(SE) Trotter, James vs Qualifier

Qualifier vs (3) Schoolkate, Tristan

(8) Boyer, Tristan vs (WC) Braswell, Micah

Mayo, Aidan vs Bertola, Remy

Holt, Brandon vs Qualifier

Marie, Jules vs (2) Tien, Learner

(1) Spizzirri, Eliotvs (Alt) Dostanic, Stefan(WC) Hilderbrand, Treyvs (12) Langmo, Christian

(2/Alt) Boitan, Gabi Adrian vs Kirchheimer, Strong

Maloney, Patrick vs (8) Escobedo, Ernesto

(3) Butvilas, Edas vs (WC) Severance, Sawyer

(Alt) Rybakov, Alex vs (10) Saville, Luke

(4) Artnak, Bor vs Bertran, Peter

(WC) Zink, Tyler vs (7) Kuzuhara, Bruno

(5) Peniston, Ryan vs (WC) Bigun, Kaylan

(PR) Nanda, Govind vs (11) Kingsley, Cannon

(6) Kodat, Toby vs (Alt) Ghibaudo, Antoine

Corwin, Felix vs (9) Pannu, Kiranpal

Center Court – ore 16:00

Govind Nanda vs Cannon Kingsley

Alex Rybakov vs Luke Saville

Eliot Spizzirri vs Stefan Dostanic

Edas Butvilas vs Sawyer Severance (Non prima 22:00)

Court 1 – ore 16:00

Tyler Zink vs Bruno Kuzuhara

Trey Hilderbrand vs Christian Langmo

Patrick Maloney vs Ernesto Escobedo

Toby Kodat vs Antoine Ghibaudo

Court 2 – ore 16:00

Ryan Peniston vs Kaylan Bigun

Bor Artnak vs Peter Bertran

Gabi Adrian Boitan vs Strong Kirchheimer

Felix Corwin vs Kiranpal Pannu