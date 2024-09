Challenger Orleans: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Orleans – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Quentin Halys vs Qualifier

Benjamin Bonzi vs Jurij Rodionov

Qualifier vs (WC) Antoine Escoffier

Kamil Majchrzak vs (5) Harold Mayot

(4) Luca Van Assche vs Borna Gojo

Qualifier vs Hamad Medjedovic

Marc-Andrea Huesler vs Qualifier

Gregoire Barrere vs (7) Pierre-Hugues Herbert

(8) Jacob Fearnley vs Qualifier

Martin Damm vs (WC) Robin Bertrand

Lucas Pouille vs Hugo Grenier

Matteo Gigante vs (3) Constant Lestienne

(6) Richard Gasquet vs Calvin Hemery

Qualifier vs Matteo Martineau

Alexander Blockx vs (WC) Norbert Gombos

Benjamin Hassan vs (2) Denis Shapovalov

Central Arena – ore 10:00

Jonathan Eysseric vs Antoine Bellier

Maxime Janvier vs Hamish Stewart

Sascha Gueymard Wayenburg vs Hazem Naw

Samuel Vincent Ruggeri vs Antoine Hoang

Anirudh Chandrasekar vs Tristan Lamasine

Elias Ymer vs Arthur Bouquier

St Cyr en Val NO.2 – ore 10:00

Alexis Gautier vs Eliakim Coulibaly

Martin Landaluce vs David Pichler

Lucas Poullain vs Manuel Guinard

Mark Lajal vs Niki Kaliyanda Poonacha

Charles Broom vs Tom Paris

Axel Garcian vs Alexey Vatutin