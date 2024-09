Lorenzo Musetti avanza ai Quarti a Chengdu: “Ho sofferto, ma sono rimasto concentrato” (Intervista e video della partita)

Il talentuoso tennista italiano Lorenzo Musetti ha conquistato un posto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina, dopo una partita che lui stesso ha definito “difficile”. Nel post-partita, Musetti ha condiviso le sue riflessioni sulla sfida appena superata e sul supporto ricevuto dal pubblico cinese.

“È stata una partita difficile,” ha esordito Musetti, riconoscendo la qualità del suo avversario. “Sapevo che Chris stava giocando bene, ha servito in maniera precisa e non sono riuscito ad avere tante palle break.” Queste parole sottolineano la solidità dell’avversario e le difficoltà incontrate da Musetti nel trovare varchi nel suo servizio.

Xiè xie 🙌 Musetti with some words of appreciation for his fans in China 🇨🇳@ChengduOpen pic.twitter.com/mP9d4UH6jZ — Tennis TV (@TennisTV) September 21, 2024

Il giovane azzurro ha ammesso di aver attraversato momenti di difficoltà durante l’incontro: “Ho sofferto in alcuni momenti del match”. Tuttavia, ha dimostrato grande maturità mentale, aggiungendo: “Sono riuscito a rimanere concentrato e a trovare la giusta tattica per rimontare.”

Musetti ha poi voluto esprimere la sua gratitudine verso il pubblico cinese, che lo ha sostenuto durante l’incontro. Con un tocco di umorismo e umiltà, ha dichiarato: “L’unica parola che conosco in cinese è ‘xiè xiè’ (grazie), quindi ringrazio tutto il pubblico.” Ha poi aggiunto: “Ho sentito il vostro supporto e spero che domani si ripeta la stessa cosa.” Queste parole non solo mostrano l’apprezzamento di Musetti per il calore dei tifosi locali, ma anche il suo desiderio di stabilire una connessione con loro, nonostante la barriera linguistica.

L’avanzamento ai quarti di finale rappresenta un importante passo avanti per Musetti in questo torneo ATP 250 di Chengdu. La sua capacità di superare le difficoltà e di adattare il proprio gioco in corso d’opera sono segnali positivi per il prosieguo della competizione.





Francesco Paolo Villarico