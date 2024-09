Bellucci si arrende a Zhang: fine della corsa a Hangzhou

Out Bellucci

Il sogno di Mattia Bellucci nel torneo ATP 250 di Hangzhou si è infranto al secondo turno. Il giovane tennista italiano è stato sconfitto dal padrone di casa Zhizhen Zhang con il punteggio di 63 60 in un match che ha visto il cinese dominare, soprattutto nel secondo set.

Il primo set ha offerto qualche spiraglio di speranza per Bellucci. L’italiano è partito bene, tenendo il servizio nel game d’apertura e lottando punto su punto. Ha annullato una palla break nel secondo game, ma sul 3 a 4 Bellucci ha dovuto salvare ben cinque palle break ma alla sesta ha perso il servizio. Il cinese ha tenuto a 15 l’ultimo turno di battuta della frazione conquistando il parziale per 6 a 3,

Il secondo set è stato un monologo di Zhang. Bellucci non è riuscito a vincere nemmeno un game, subendo un pesante 6-0 che ha messo fine alle sue speranze nel torneo.

Nonostante la sconfitta, Bellucci può trarre alcune note positive da questa esperienza. Ha mostrato lampi del suo potenziale, specialmente nel primo set, mettendo a segno alcuni ace importanti. Tuttavia, la consistenza e l’esperienza di Zhang si sono rivelate determinanti.

Per Bellucci, questa sconfitta rappresenta un’opportunità di apprendimento. Il giovane italiano avrà modo di analizzare la partita e lavorare sugli aspetti da migliorare per continuare il suo percorso di crescita nel circuito ATP.

ATP Hangzhou Zhizhen Zhang [6] Zhizhen Zhang [6] 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 3 0 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Bellucci 0-15 df 15-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi