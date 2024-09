Laver Cup 2024: un sabato di ottimi incontri in programma. Live dalle ore 13 (Europa vs Resto del Mondo 2-2 LIVE)

Una nuova giornata carica di emozioni è attesa alla Laver Cup 2024 sabato 21 settembre. La sessione diurna si aprirà con la sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, seguita dall’attesissimo incontro che vedrà protagonisti Carlos Alcaraz e Ben Shelton.

La sessione serale vedrà Alexander Zverev e Taylor Fritz concludere il programma dei singolari. La giornata si chiuderà con il doppio che metterà di fronte la coppia Ruud/Tsitsipas contro Shelton/Tabilo.

Questo programma promette spettacolo e alta qualità tennistica, con alcuni dei migliori giocatori al mondo pronti a sfidarsi in questa prestigiosa competizione a squadre. L’incontro tra Alcaraz e Shelton, in particolare, si preannuncia come uno dei momenti clou della giornata, dato il talento e la giovane età di entrambi i giocatori.

Daniil Medvedevvs Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz vs Ben Shelton



Alexander Zverev vs Taylor Fritz



Casper Ruud / Stefanos Tsitsipas vs Ben Shelton / Alejandro Tabilo



1. **Carlos Alcaraz** 🇪🇸 (Spagna)2. **Grigor Dimitrov** 🇧🇬 (Bulgaria)3. **Daniil Medvedev** 🇷🇺 (Russia)4. **Casper Ruud** 🇳🇴 (Norvegia)5. **Stefanos Tsitsipas** 🇬🇷 (Grecia)6. **Alexander Zverev** 🇩🇪 (Germania)

Riserve:

– **Flavio Cobolli** 🇮🇹 (Italia)

– **Jan-Lennard Struff** 🇩🇪 (Germania)

Capitano:

– **Björn Borg** 🇸🇪 (Svezia)

Vice-Capitano:

– **Thomas Enqvist** 🇸🇪 (Svezia)

🌍 Team Resto del Mondo

1. **Francisco Cerundolo** 🇦🇷 (Argentina)

2. **Taylor Fritz** 🇺🇸 (Stati Uniti)

3. **Thanasi Kokkinakis** 🇦🇺 (Australia)

4. **Ben Shelton** 🇺🇸 (Stati Uniti)

5. **Alejandro Tabilo** 🇨🇱 (Cile)

6. **Frances Tiafoe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Capitano:

– **John McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Vice-Capitano:

– **Patrick McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)